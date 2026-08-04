برنامج "بروسول": 20 بالمائة من العائلات التونسية تعتمد السخانات الشمسية

انتفعت أكثر من 400 ألف عائلة تونسية ببرنامج"بروسول" الوطني للنهوض باستعمال الطاقة الشمسية، منذ انطلاقه سنة 2005 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وفق ما أفاد به مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية وإنتاج الكهرباء المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة طارق بركاتي.وأضاف بركاتي أن المساحة الجملية للأقطاب الشمسية المركبة تجاوزت مليون متر مربع، مما مكّن نحو 20 بالمائة من العائلات التونسية من الاعتماد على السخانات الشمسية لتسخين المياه، معتبرا أن البرنامج يعد من أبرز التجارب الوطنية في مجال استغلال الطاقات المتجددة.وأشار إلى أن تونس تمتلك مقومات طبيعية ملائمة لتطوير هذا القطاع وذلك بفضل توفر حوالي 3000 ساعة إشعاع شمسي سنويا، وهو ما دفع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى تكثيف حملات التوعية والتعريف باستعمالات الطاقة الشمسية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.وبخصوص آلية تمويل البرنامج، بيّن بركاتي أن اقتناء سخان شمسي بسعة 200 لتر يناهز سعره 2100 دينار ويخول للمواطن الانتفاع بمنحة من صندوق الانتقال الطاقي بقيمة 400 دينار، في حين تبلغ المنحة 700 دينار بالنسبة إلى السخانات بسعة 300 لتر فما فوق ويتم تسديد بقية الكلفة عبر قرض يدرج ضمن فاتورة استهلاك الكهرباء على مدة تصل إلى خمس سنوات.وأضاف أن السخان بسعة 200 لتر يلبي حاجيات عائلة تتكون من أربعة أو خمسة أفراد، بينما تناسب سعة 300 لتر العائلات الأكبر عددا.وفي ما يتعلق بجودة الخدمات، أكد بركاتي أن الوكالة تعتمد منظومة رقابية ترتكز على كراسات شروط خاصة بالمعدات والمزودين وشركات التركيب، إلى جانب متابعة خدمات ما بعد البيع، داعيا المنتفعين إلى إجراء صيانة دورية مرة واحدة سنويا للحفاظ على مردودية السخان وضمان استمرارية الضمان.كما كشف أن نسبة التشكيات المسجلة لا تتجاوز 1 بالمائة من إجمالي السخانات المركبة سنويا، إذ تستقبل الوكالة بين 100 و150 شكاية مقابل تركيب نحو 12 ألف سخان شمسي كل سنة.ولفت إلى أن الوكالة شرعت في رقمنة برنامج "بروسول"، بما يتيح متابعة عمليات التركيب والزيارات الميدانية ومعالجة ملفات المنح إلكترونيا، معتبرا أن هذا التوجه سيسهم في مزيد تحسين حوكمة البرنامج وتطوير خدماته، فضلا عن المساعدة على تحديد المناطق التي لا تزال تسجل نسب تجهيز محدودة، خاصة بالولايات الداخلية.يذكر أن "بروسول" هو برنامج وطني أطلقته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سنة 2005 بهدف تشجيع الأسر التونسية على اقتناء وتركيب السخانات الشمسية للمياه، وذلك عبر منظومة تجمع بين المنح والقروض المسددة على أقساط ضمن فاتورة الكهرباءلمح