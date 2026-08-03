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دوري الأمم الافريقية لكرة السلة 3×3 : انتصار وهزيمة للمنتخب التونسي للذكور والاناث في مستهل المنافسات

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 21:21 قراءة: 1 د, 2 ث
      
استهل المنتخب التونسي لكرة السلة 3×3 لأقل من 23 سنة ذكور مشواره في منافسات دوري الأمم الافريقية للعبة المؤهلة لبطولة العالم (الصين 2026) التي تستضيفها مدينة المنستير من 3 الى 8 أوت الجاري بالفوز على المنتخب الكيني تحت 21 سنة بنتيجة 14 - 5 ، قبل أن ينهزم في لقاءه الثاني أمام المنتخب المصري بنتيجية 21 - 22
وتشارك في المنافسة في صنف الذكور 5 منتخبات هي تونس (الدولة المضيفة)، والجزائر، ومصر، والمغرب، وليبيا.
ويتكون المنتخب التونسي من أمان الله الحامي، ومحمد الطرهوني، ووسام القيسي، وأحمد البدوي، وأحمد مشمش، وعزيز المغيربي.

ومن جهته، وفي ذات المنافسة، انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة 3×3 إناث لأقل من 23 سنة في أول مباريات أمام المنتخب الأوغندي لأقل من 21 سنة بنتيجة 9 - 16، قبل أن يتدارك في لقاءه الثاني بالفوز على نظيره الكيني لاقل من 21 سنة بنتيجة 16 -8.
وتشارك في منافسة الاناث 6 منتخبات هي تونس (الدولة المضيفة)، والجزائر، ومصر، وأوغندا، والبينين، وكينيا.
ويتكون المنتخب التونسي من ريم العربي، وملاك سلامة، ونور نصري، وهند الشيحي، وملكة بن فرج وابتهال العباسي

يذكر أنّ دوري الأمم الافريقية هي تصفيات مؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل في مدينة ووهان الصينية، حيث سيتأهل في أعقاب نهاية المنافسة الفريق الحائز على أعلى عدد من النقاط الى بطولة العالم للعبة .
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