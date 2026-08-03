الفنان عدنان الشواشي يختتم الدورة الرابعة لمهرجان ليالي سكرة الصيفية

اختُتمت، مساء أمس الأحد، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ليالي سكرة الصيفية، بحفل أحياه الفنان عدنان الشواشي الذي أمتع الجمهور بباقة من أشهر أغانيه تفاعل معها الحاضرون، وعزفت ألحانها فرقة الوطن العربي للموسيقى بقيادة الملحن عبد الرحمان العيادي.وشهد الحفل مشاركة الفنانة إيمان محمد والفنانة الصاعدة فريال الطرهوني في أول ظهور لها على ركح سكرة، حيث شاركت الفنان عدنان الشواشي في أداء أغنية "احكيلي عليها يا بابا"، في تجربة لاقت استحسان الجمهور، علما أنّها من الأصوات الشابة التي اكتشفها الملحن عبد الرحمان العيادي، الذي لحن لها أيضا أغنية جديدة بعنوان "أنا والله ما نسيت"وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد الملحن عبد الرحمان العيادي أن مستقبل الأغنية التونسية سيظلّ واعدا بفضل وجود طاقات شابة قادرة على حمل المشعل، مشدّدا على ضرورة منح الفرصة للأصوات الجديدة.وأضاف قوله إنّ "كبار الفنانين الذين صنعوا تاريخ الأغنية التونسية بدأوا مسيرتهم في سن مبكرة، وهو ما يستوجب اليوم توفير الظروف نفسها للجيل الجديد"، وفق تصوّره.وأوضح العيادي أن استقطاب الشباب نحو الأغنية التونسية يظل، وفق تقديره، مرتبطا بدور وسائل الإعلام، داعيا الإذاعات والقنوات التلفزية إلى تكثيف بث الإنتاجات التونسية من أجل تحسين الذائقة الفنيّة للناشئة، وتعزيز ارتباطها بالأغنية الوترية والطربية.واعتبر أن مستقبل الأغنية التونسية بخير بفضل الفنانين والمبدعين الذين يواصلون العمل والإنتاج رغم الصعوبات، وأن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب صناعة ثقافية متكاملة، حسب رأيه.وأضاف أنّه رغم دعم وزارة الشؤون الثقافية للإنتاجات الفنية الكبرى، إلّا أنّ الدولة وحدها لا تستطيع النهوض بالقطاع، وهو ما يتطلّب، وفق تصوّره، انخراط المستثمرين والقطاع الخاص وإيمانهم بأن الثقافة تمثل صناعة قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية وعائد ربحي.من جانبها، عبّرت الفنانة الصاعدة فريال الطرهوني، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل، معتبرة أن صعودها لأول مرة على ركح سكرة يمثل محطة انطلاق في مسيرتها الفنية، وسيكون بوابة لحفلات ومهرجانات أخرى، من بينها مهرجان بوقرنين.وأوضحت لصحفيّة "وات"، أنها التحقت مجدّدا بفرقة الوطن العربي للموسيقى بإشراف الملحن عبد الرحمان العيادي الذي بدأت في التعاون معه بعد أن اكتشف صوتها أثناء أدائها لأعماله، وهو ما فتح أمامها آفاقا جديدة، معربة عن اعتزازها بالغناء إلى جانب الفنان الكبير عدنان الشواشي.وأشارت إلى أن أغنيتها الجديدة "أنا والله ما نسيت"، من ألحان عبد الرحمان العيادي، تمثل انطلاقة جديدة في مسيرتها، مبرزة أن توجهها الفني يقوم على أداء الأغاني ذات الإحساس والكلمة الراقية، وستواصل السير في هذا النهج.