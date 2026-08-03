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وزير التجهيز يدعو الى التسريع في استكمال منصة الكراء المملّك للمساكن الاجتماعية

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 20:43 قراءة: 0 د, 57 ث
      
دعا وزير التجهيز والاسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري الى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملّك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية، وآليات عملها، وكيفية الانتفاع بخدماتها.
 
وشدد  لدى اشرافه الاثنين على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة تقدّم أشغال المشروع، على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الآجال الممكنة، مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كيفية استعمالها، بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

 
واكد  الوزير أهمية التسريع في استكمال هذه المنصة، باعتبارها أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين والتسريع في إجراءات تمليك المساكن الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين.
 

وحضر الجلسة أعضاء لجنة قيادة البرنامج، والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية وفريق العمل المكلّف بتطوير المنصة الرقمية وإيوائها، بالإضافة إلى ثلة من إطارات الوزارة وممثلي الهياكل الإدارية المعنية.
 
واستعرضت الجلسة مراحل تقدّم إنجاز المنصة الرقمية، ومدى تقدّم الربط البيني بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالمنتفعين بالمساكن الاجتماعية، إلى جانب الصعوبات الفنية والإدارية المسجلة. كما تم التطرق إلى الآليات المقترحة لتسهيل عملية إيداع المطالب ومتابعتها إلكترونيا، وفق المصدر ذاته.
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