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الإيطالي سينر والبيلاروسية سابالينكا يحافظان على صدارة التصنيف العالمي للتنس

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 18:05 قراءة: 1 د, 5 ث
      
حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارته للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، وفقا للقائمة الصادرة اليوم عن رابطة اللاعبين المحترفين.
وعزز سينر موقعه في صدارة التصنيف برصيد 13450 نقطة، متقدما بفارق مريح عن الإسباني كارلوس ألكاراز صاحب المركز الثاني برصيد 8160 نقطة، فيما تراجع الألماني ألكسندر زفيريف إلى المركز الثالث برصيد 8120 نقطة.


وجاء الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم رابعا برصيد 4740 نقطة، والصربي نوفاك ديوكوفيتش خامسا برصيد 3760 نقطة، بينما تقدم الروسي دانييل مدفيديف إلى المركز السادس برصيد 3620 نقطة، وتراجع الأسترالي أليكس دي مينور إلى المركز السابع برصيد 3560 نقطة، وحل الإيطالي فلافيو كوبولي في المركز الثامن برصيد 3330 نقطة، والأمريكي تايلور فريتس في التاسع برصيد 3230 نقطة، فيما أكمل مواطنه الآخر بن شيلتون قائمة العشرة الأوائل برصيد 2680 نقطة.

وفي تصنيف السيدات، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي برصيد 8550 نقطة، متقدمة على الكازاخية إيلينا ريباكينا صاحبة المركز الثاني برصيد 8056 نقطة، فيما جاءت الأمريكية جيسيكا بيغولا ثالثة برصيد 6300 نقطة.

واحتلت الأمريكية الأخرى كوكو غوف المركز الرابع برصيد 5649 نقطة، تلتها الروسية ميرا أندرييفا في المركز الخامس برصيد 5293 نقطة، ثم التشيكية كارولينا موخوفا سادسة برصيد 5168 نقطة، ومواطنتها ليندا نوسكوفا سابعة برصيد 5016 نقطة.
وجاءت البولونية إيغا شفيونتيك في المركز الثامن برصيد 4539 نقطة، تلتها الأمريكية أماندا أنيسيموفا في المركز التاسع برصيد 4353 نقطة، فيما حلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في المركز العاشر برصيد 4351 نقطة.
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