وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الموريتاني الجديد لدى تونس

تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، نسخة من أوراق اعتماد محمد الحسن بوخريص سفيرًا جديدًا للجمهوريّة الاسلاميّة الموريتانيّة لدى تونس، وذلك خلال لقاء جمعها اليوم الاثنين بمقر الوزارة.وأكد النفطي خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، على متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وأهمية مزيد العمل للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى أرفع المستويات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.وأكد، وفي هذا الإطار، على ضرورة تجسيم الاستحقاقات الثنائية القادمة وإيجاد الحلول الكفيلة لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات واستغلال الفرص الواعدة لتطوير التعاون التونسي الموريتاني.كما شدّد الوزير على ضرورة مواصلة التّشاور والتّنسيق بين البلدين حول مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك وذلك على المستوى الثنائي وفي مختلف الأطر الأممية والإقليمية.ومن جانبه، أكّد السفير الموريتاني حرص قيادة بلاده على بذل كل الجهود والمساعي من أجل تطوير وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع تونس، منوّها بالعلاقات المتميّزة التي تجمع البلدين الشقيقين ومشيرا إلى أهمية العمل على استغلال مختلف الفرص المتاحة لإثرائها من خلال تجسيم اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى.