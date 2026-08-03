نجم المتلوي يتعاقد مع الحارس محمد عزيز البجاوي واللاعب محمد عامر بلغيث

أعلن النجم الرياضي بالمتلوي اليوم الاثنين اتمام كافة إجراءات التعاقد مع اللاعبين محمد عزيز البجاوي و محمد عامر بلغيث.ويشغل محمد عزيز البجاوي صاحب الـ 25 عاما خطة حارس مرمى وسبق له اللعب لفائدة شبيبة القيروان.أما محمد عامر بلغيث صاحب الـ 25 عاما فيشغل خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب لفائدة مستقبل قابس.يذكر أنّ نجم المتلوي سيتستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027 بلقاء حامل اللقب النادي الافريقي على ميدانه وذلك يوم 22 أو 23 أوت الجاري.