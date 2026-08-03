وزير الشباب و الرياضة يستمع الى مطالب مدرب المنتخب التونسي معين الشعباني

اعلنت وزارة الشباب و الرياضة ،ان اجتماعا انعقد صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة، تم خلاله الاستماع إلى مطالب ومشاغل الإطار الفنّي الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، بقيادة معين الشعباني .وشدد الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي، خلال الجلسة التي حضرها ايضا العضو الجامعي معز المستيري و المدير الفني رضا الجدي، على ان الوزارة لن تدّخر جهدا لتوفير كلّ ممهّدات النجاح وتذليل الصعوبات لتحقيق الأهداف المرسومة في الاستحقاقات القادمة بالتنسيق مع الجامعة التونسيّة لكرة القدم.يذكر أنّ المكتب الجامعي لكرة القدم كان قد قرر تعيين معز المستيري مسؤولا أولا عن المنتخب الوطني للأكابر.كما تم الاعلان عن تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني للأكابر بقيادة المدرب معين الشعباني، وذلك بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.المدرب الأول: معين الشعبانيمدرب مساعد: مراد المالكيمدرب مساعد: سيف الله حسنيمدرب الحراس: خالد المغزاويمعد بدني: حاتم بوليلةمكلف بالتحليل: وسام صفوت