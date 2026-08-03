رئيسة اتحاد المرأة تدعو إلى الارتقاء بالذوق الفني والتصدي للمحتويات المسيئة للمرأة التونسية

دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع التونسي، ولا سيما إلى صورة المرأة التونسية.وقالت الجربي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الاثنين، "إن لجان التنظيم العمومية والمؤسسات المشرفة على المهرجانات مدعوة إلى الحرص على أن تستجيب البرمجة الفنية لمتطلبات الذوق العام، وإلى بذل مزيد من الجهود للتصدي للصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر محتويات قد تشوه صورة المرأة التونسية".وأكدت أن المرأة التونسية تضطلع بدور محوري في الحياة الثقافية ، محذرة من التساهل مع المحتويات الرقمية التي تتضمن إساءات للنساء، ومشددة على ضرورة اضطلاع المؤسسات العمومية بدورها في مراقبة الصفحات التي تروج لصور مسيئة للمرأة، والتي يشرف على عدد منها أشخاص من غير المختصين في المجال الإعلامي.وأضافت أن العنف الرقمي المسلط على المرأة قد يتجلى من خلال تصوير ونشر لقطات لمعجبات يسعين إلى التقاط صور مع بعض الفنانين، معتبرة أن" الإعجاب بالفنان ينبغي أن يكون من خلال متابعة أعماله الفنية، وليس عبر ملاحقته أو التسلل إلى الركح أو فرض التقاط الصور معه".وأشارت إلى أن الحفلات الفنية تشهد حضور أعداد كبيرة من النساء اللواتي يتابعن العروض في إطار من الاحترام ودون الإخلال بالذوق العام، داعية الجهات المنظمة إلى الحرص على جودة البرمجة الفنية.ويذكر أن لجنة المصورين الصحفيين بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت قد أكدت، في بلاغ سابق، أن التجاوزات التي شهدتها بعض المهرجانات خلال السنوات الماضية لم تصدر عن مصورين صحفيين محترفين، وإنما عن أصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي سعوا إلى رفع نسب المشاهدة، مشيرة إلى أن عددا منهم تحصلوا على اعتمادات لتغطية المهرجانات عبر علاقات خاصة بمكاتب الإعلام التابعة لها.