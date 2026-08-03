النادي الرياضي لحمام الأنف يجدد عقد الحارس اياد العابد

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أعلن النادي الرياضي لحمام الأنف اليوم الاثنين تجديد عقد الحارس اياد العابد الى غاية جوان 2030.

يذكر أنّ الحارس اياد العابد برز مع المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة وسيكون من أصغر اللاعبين سنا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027 حيث يبلغ من العمر 17 سنة.

تجدر الاشارة أنّ نادي حمام الأنف العائد لمصاف اندية النخبة سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي ستنتطلق جولتها الافتتاحية يومي 22 و 23 أوت الجاري بملاقاة اتحاد بن قردان خارج ميدانه.