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الشرطة البلدية: تحرير 129 محضرا اقتصاديا و164 مخالفة صحية خلال ال24 ساعة الماضية

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 18:16 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة في كامل تراب الجمهورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، في المجال الصحي، عن تحرير 129 محضرا إقتصاديّا و 164 مُخالفة صحية، وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليوم الاثنين.

كما قامت هذه الوحدات، وفق البلاغ ذاته، في مجال الأمن العــــام، ب 94 عمليّة حجز إضافة إلى تحرير 43 محضرا عدليّا وتقديم 10 أشخاص مُفتش عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مُختلفة.



وتولت وحدات الشرطة البلدية، خلال حملاتها أيضا القيام ب 243 عمليّة إزالة فوريّة لنقاط إنتصاب عشوائيّة و حجز 19 آلة وزن و 40 درّاجة ناريّة و شاحنة واحدة غير مُستوفاة لوثائقها القانونيّة.



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