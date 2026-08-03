الشرطة البلدية: تحرير 129 محضرا اقتصاديا و164 مخالفة صحية خلال ال24 ساعة الماضية

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة في كامل تراب الجمهورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، في المجال الصحي، عن تحرير 129 محضرا إقتصاديّا و 164 مُخالفة صحية، وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليوم الاثنين.كما قامت هذه الوحدات، وفق البلاغ ذاته، في مجال الأمن العــــام، ب 94 عمليّة حجز إضافة إلى تحرير 43 محضرا عدليّا وتقديم 10 أشخاص مُفتش عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مُختلفة.وتولت وحدات الشرطة البلدية، خلال حملاتها أيضا القيام ب 243 عمليّة إزالة فوريّة لنقاط إنتصاب عشوائيّة و حجز 19 آلة وزن و 40 درّاجة ناريّة و شاحنة واحدة غير مُستوفاة لوثائقها القانونيّة.