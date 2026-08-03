توننداكس يرتفع بنسبة 0,47 بالمائة في مستهل معاملات الأسبوع

استهلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات حصة الإثنين في المنطقة الخضراء، إذ ارتفع المؤشر المرجعي "توننداكس" بنسبة 0,47 بالمائة ليغلق عند مستوى 20.133,2 نقطة، وسط معاملات بلغت قيمتها 10,3 مليون دينار، مدعوما بأربع معاملات في شكل كتل على سهم بنك الامان بقيمة جملية ناهزت 4,2 ملايين دينار، وفق تحليل شركة الوساطة في البورصة "التونسية للاوراق المالية".وسجل سهم الشركة التونسية للبنك أفضل أداء خلال الحصة، بعدما ارتفع بنسبة 4,5 بالمائة ليبلغ 6,480 دينار، بحجم تداول بلغ 153 ألف دينار.وتصدر سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة قائمة الارتفاعات ، محققا ارتفاعا بنسبة 4,5 بالمائة إلى 41,800 دينارا، وسط حجم تداول ضعيف.في المقابل، تكبد سهم "بي هاش للايجار المالي" أكبر خسائر الجلسة، متراجعا بنسبة 4,3 بالمائة إلى 4,660 دينار، في معاملات لم تتجاوز 5 آلاف دينار.​​​​​​​وانخفض سهم تأمينات مغربية الحياة بنسبة 2,1 بالمائة ليقفل عند 12,900 دينارا، بعد أن بلغت قيمة المبادلات على السهم 69 ألف دينار.