JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:21 Tunis

توننداكس يرتفع بنسبة 0,47 بالمائة في مستهل معاملات الأسبوع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 16:11 قراءة: 0 د, 45 ث
      
استهلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات حصة الإثنين في المنطقة الخضراء، إذ ارتفع المؤشر المرجعي "توننداكس" بنسبة 0,47 بالمائة ليغلق عند مستوى 20.133,2 نقطة، وسط معاملات بلغت قيمتها 10,3 مليون دينار، مدعوما بأربع معاملات في شكل كتل على سهم بنك الامان بقيمة جملية ناهزت 4,2 ملايين دينار، وفق تحليل شركة الوساطة في البورصة "التونسية للاوراق المالية".
وسجل سهم الشركة التونسية للبنك أفضل أداء خلال الحصة، بعدما ارتفع بنسبة 4,5 بالمائة ليبلغ 6,480 دينار، بحجم تداول بلغ 153 ألف دينار.
 

وتصدر سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة قائمة الارتفاعات ، محققا ارتفاعا بنسبة 4,5 بالمائة إلى 41,800 دينارا، وسط حجم تداول ضعيف. 
في المقابل، تكبد سهم "بي هاش للايجار المالي" أكبر خسائر الجلسة، متراجعا بنسبة 4,3 بالمائة إلى 4,660 دينار، في معاملات لم تتجاوز 5 آلاف دينار.​​​​​​​
وانخفض سهم تأمينات مغربية الحياة بنسبة 2,1 بالمائة ليقفل عند 12,900 دينارا، بعد أن بلغت قيمة المبادلات على السهم 69 ألف دينار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333931

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 أوت 2026 | 19 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:26
16:14
12:32
05:26
03:46
الرطــوبة:
% 20
Babnet
Babnet41°
40° Babnet
الــرياح:
4.65 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-29
42°-29
38°-28
36°-26
37°-26
  • Avoirs en devises 23110,8
  • (03/08)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38133 DT
  • (03/08)
  • 1 $ = 2,93746 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/07)     851,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/07)   29771 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio