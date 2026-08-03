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مستقبل سليمان يجدد عقد الحارس معز بن شريفية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a70b1af91a980.37363657_mfkjiohgeqnlp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 15:19 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن المستقبل الرياضي بسليمان اليوم الاثنينن تجديد عقد الحارس معز بن شريفية لمدة موسم واحد.
وكان معز بن شريفية صاحب الـ 35 عاما، و المتوّج بـ 19 لقب منها 3 ألقاب لرابطة أبطال افريقيا مع الترجي الرياضي التونسي، قد انضم الى مستقبل سليمان خلال الموسم الماضي قادما من الأولمبي الباجي.
ويطمح مستقبل سليمان الى العودة الى مصاف فرق النخبة وذلك بعد نزوله الى الرابطة المحترفة الثانية موفى الموسم الماضي.
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