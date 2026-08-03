JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:21 Tunis

باحثتان من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على ماجستير من كلية الطب بجامعة هارفارد وإحداهما تنال الميدالية الذهبية للدفعة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a70b0460c61c4.56785589_epmfhqjignlok.jpg>
Dr Samarra Badrouchi (La Faculté de Médecine de Tunis )
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 16:09 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت جامعة تونس المنار أن الأستاذتين الباحثتين سمرّة بدروشي، من كلية الطب بتونس والمساعدة الاستشفائية الجامعية المختصة في أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، وألفة مسعود، الباحثة بمعهد باستور تونس، قد تحصلتا بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد، وذلك إثر فوزهما بمنحة حازم بن قاسم، التي تعد من المنح شديدة التنافس.

وأضافت الجامعة في بلاغ نشرته، أمس الأحد، أن الباحثة سمرّة بدروشي نالت كذلك الميدالية الذهبية "غوردون ويليامز" لدفعة سنة 2026، تقديرًا لتميزها الأكاديمي.


واعتبرت أن هذا التميز والإنجاز العلمي وهذا التتويج يعزز إشعاع الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي التونسي على الصعيد الدولي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333928

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 أوت 2026 | 19 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:26
16:14
12:32
05:26
03:46
الرطــوبة:
% 20
Babnet
Babnet41°
40° Babnet
الــرياح:
4.65 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-29
42°-29
38°-28
36°-26
37°-26
  • Avoirs en devises 23110,8
  • (03/08)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38133 DT
  • (03/08)
  • 1 $ = 2,93746 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/07)     851,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/07)   29771 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio