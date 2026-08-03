العاب البحر الابيض المتوسط (تارنتو 2026): برنامج تحضيرات المنتخب التونسي للكرة الطائرة

اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم الاثنين ان المنتخب التونسي للاكابر يواصل برنامجه التحضيري استعدادا للدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارنتو الإيطالية من 21 اوت إلى غاية 03 سبتمبر 2026 ،من خلال برنامج مكثف يتضمن سلسلة من المباريات الودية المحلية وتربصاً إعدادياً بإيطاليا.و يتكون ​جدول المباريات الودية المقررة بقصر الرياضة بالمنزه،من أربع مباريات تحضيرية أمام كل من المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي (ب) على النحو الاتي:تونس-المغرب (س18)تونس-منتخب فرنسا (ب) (س18)​ويتابع المنتخب التونسي تحضيراته ​بتربص مغلق يسبق انطلاق المنافسات الرسمية حيث سيتحول وفد المنتخب الوطني إلى إيطاليا يوم ​20 أوت الجاري لاستكمال بقية التحضيرات.