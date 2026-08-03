مونديال الكرة الطائرة تحت 17 سنة: المنتخب التونسي للفتيات يتوجه إلى الشيلي للمشاركة في البطولة العالمية

يشد، اليوم الاثنين، الرحال إلىللمشاركة فيالتي ستقام منوأوقعت القرعة المنتخب التونسي فيإلى جانب منتخباتويستهل المنتخب الوطني مشاركته بمواجهةيومعلى الساعة، قبل أن يلاقييومعلى الساعةوفي الجولة الثالثة، يواجه المنتخب التونسي نظيرهيومعلى الساعة، ثم يلتقييومعلى الساعة، قبل أن يختتم منافسات الدور الأول بملاقاةيومعلى الساعةويتأهل أصحابفي المجموعة إلىوضمت القائمة التي اختارها المدرب، وهن:وكان المنتخب التونسي قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم بعد إحرازهفيالتي احتضنتها تونس خلال الفترة الممتدة من