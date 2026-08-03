مونديال الكرة الطائرة تحت 17 سنة: المنتخب التونسي للفتيات يتوجه إلى الشيلي للمشاركة في البطولة العالمية
يشد المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات تحت 17 سنة، اليوم الاثنين، الرحال إلى الشيلي للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام من 8 إلى 18 أوت 2026.
وأوقعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين، فنزويلا، المكسيك، البيرو والفلبين.
ويستهل المنتخب الوطني مشاركته بمواجهة البيرو يوم 6 أوت على الساعة العاشرة ليلا، قبل أن يلاقي الصين يوم 7 أوت على الساعة الواحدة فجرا.
وفي الجولة الثالثة، يواجه المنتخب التونسي نظيره الفلبيني يوم 8 أوت على الساعة العاشرة ليلا، ثم يلتقي فنزويلا يوم 10 أوت على الساعة السابعة مساء، قبل أن يختتم منافسات الدور الأول بملاقاة المكسيك يوم 11 أوت على الساعة العاشرة ليلا.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في المجموعة إلى الدور ثمن النهائي.
وضمت القائمة التي اختارها المدرب عبد العزيز بن عبد الله 14 لاعبة، وهن: ملاك علوش، هاجر القرمصلي، خديجة اللواتي، عائشة بن جدو، يسر التومي، رنا الشفاري، آلاء الغربي، دعاء بالحاج، نسرين عزيز، سليمة قارة، ملك القصداوي، لينا العقربي، نوران بن صالح، وسارة رتيمة.
وكان المنتخب التونسي قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم بعد إحرازه المركز الثاني في بطولة إفريقيا للأمم التي احتضنتها تونس خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 31 أوت 2025.
وأوقعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين، فنزويلا، المكسيك، البيرو والفلبين.
ويستهل المنتخب الوطني مشاركته بمواجهة البيرو يوم 6 أوت على الساعة العاشرة ليلا، قبل أن يلاقي الصين يوم 7 أوت على الساعة الواحدة فجرا.
وفي الجولة الثالثة، يواجه المنتخب التونسي نظيره الفلبيني يوم 8 أوت على الساعة العاشرة ليلا، ثم يلتقي فنزويلا يوم 10 أوت على الساعة السابعة مساء، قبل أن يختتم منافسات الدور الأول بملاقاة المكسيك يوم 11 أوت على الساعة العاشرة ليلا.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في المجموعة إلى الدور ثمن النهائي.
وضمت القائمة التي اختارها المدرب عبد العزيز بن عبد الله 14 لاعبة، وهن: ملاك علوش، هاجر القرمصلي، خديجة اللواتي، عائشة بن جدو، يسر التومي، رنا الشفاري، آلاء الغربي، دعاء بالحاج، نسرين عزيز، سليمة قارة، ملك القصداوي، لينا العقربي، نوران بن صالح، وسارة رتيمة.
وكان المنتخب التونسي قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم بعد إحرازه المركز الثاني في بطولة إفريقيا للأمم التي احتضنتها تونس خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 31 أوت 2025.
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