مونديال كرة اليد للفتيات تحت 18 عاما: تونس تستهل الدور الترتيبي بالفوز على الأوروغواي
استهل المنتخب التونسي لكرة اليد للفتيات تحت 18 عاما مشواره في الدور الترتيبي لبطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا بفوز على نظيره الأوروغوياني بنتيجة 23-19، في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة الخاصة بتحديد المراكز من 17 إلى 32.
ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، متقدما على كازاخستان التي تملك نقطتين، فيما يحتل منتخبا كندا والأوروغواي المركزين الأخيرين دون رصيد.
ويواجه المنتخب التونسي، غدا الثلاثاء، نظيره الكازاخستاني ضمن الجولة الثانية، في حين يلتقي منتخبا الأوروغواي وكندا.
ويتأهل متصدر المجموعة إلى مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 20، بينما يلعب صاحب المركز الثاني من أجل المراكز 21 إلى 24، ويخوض صاحب المركز الثالث مباريات تحديد المراكز 25 إلى 28، فيما يلعب متذيل المجموعة على المراكز 29 إلى 32.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور التمهيدي في المركز الثالث ضمن المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، بعد فوزه على كندا بنتيجة 32-16، مقابل هزيمتين أمام السويد (19-33) والمجر (29-40).
ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، متقدما على كازاخستان التي تملك نقطتين، فيما يحتل منتخبا كندا والأوروغواي المركزين الأخيرين دون رصيد.
ويواجه المنتخب التونسي، غدا الثلاثاء، نظيره الكازاخستاني ضمن الجولة الثانية، في حين يلتقي منتخبا الأوروغواي وكندا.
ويتأهل متصدر المجموعة إلى مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 20، بينما يلعب صاحب المركز الثاني من أجل المراكز 21 إلى 24، ويخوض صاحب المركز الثالث مباريات تحديد المراكز 25 إلى 28، فيما يلعب متذيل المجموعة على المراكز 29 إلى 32.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور التمهيدي في المركز الثالث ضمن المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، بعد فوزه على كندا بنتيجة 32-16، مقابل هزيمتين أمام السويد (19-33) والمجر (29-40).
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333925