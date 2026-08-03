مونديال كرة اليد للفتيات تحت 18 عاما: تونس تستهل الدور الترتيبي بالفوز على الأوروغواي

استهلمشواره في الدور الترتيبي لبطولة العالم المقامة حاليا فيبفوز على نظيرهبنتيجة، في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافساتالخاصة بتحديد المراكز منورفع المنتخب التونسي رصيده إلىفي صدارة المجموعة، متقدما علىالتي تملك، فيما يحتل منتخباالمركزين الأخيرين دون رصيد.ويواجه المنتخب التونسي، غدا الثلاثاء، نظيرهضمن الجولة الثانية، في حين يلتقي منتخباويتأهل متصدر المجموعة إلى مباريات تحديد المراكز من، بينما يلعب صاحب المركز الثاني من أجل المراكز، ويخوض صاحب المركز الثالث مباريات تحديد المراكز، فيما يلعب متذيل المجموعة على المراكزوكان المنتخب التونسي قد أنهىفي المركز الثالث ضمنبرصيد، بعد فوزه علىبنتيجة، مقابل هزيمتين أمام) و).