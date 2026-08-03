الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): المنتخب التونسي لأقل من 21 عاما يدخل في تربص تحضيري بـ22 لاعبا

كشف مدرب، عن قائمة تضمللمشاركة في تربص تحضيري يمتد من، استعدادا لخوض منافساتالتي تحتضنها مدينةمنوسيشارك المنتخب التونسي في منافسات كرة القدم ضمنإلى جانب منتخبات، فيما تضممنتخبات(البلد المنظم)، و، و، ووفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين: