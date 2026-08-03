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الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): المنتخب التونسي لأقل من 21 عاما يدخل في تربص تحضيري بـ22 لاعبا

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 12:45 قراءة: 0 د, 42 ث
      
كشف مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عاما، أنيس بوجلبان، عن قائمة تضم 22 لاعبا للمشاركة في تربص تحضيري يمتد من 3 إلى 9 أوت 2026، استعدادا لخوض منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026.

وسيشارك المنتخب التونسي في منافسات كرة القدم ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا (البلد المنظم)، والجزائر، وكوسوفو، وألبانيا.


وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين:


حراسة المرمى:
معتز الحنزولي، ريان بسباس.

الدفاع:
محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، شمس الدين الجريدي، فيليب لونكتان.

وسط الميدان:
إلياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق محمود، ريان شعبان، هيثم ضو، قاسم كريم.

الهجوم:
أمان الله الحميضي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، زين الدين كادة.
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