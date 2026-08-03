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أنغام الجاز والسول بروح إيطالية في حفل ماريو بيوندي على ركح الحمامات

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 14:35 قراءة: 1 د, 45 ث
      
تابع جمهور الدورة الستين لمهرجان الحمامات الدولي في سهرة الأحد 2 أوت عرضا بإمضاء الفنان "ماريو بيوندي" وهو أحد أبرز الأصوات الأوروبية في موسيقى السول والجاز.

ويأتي لقاء الفنان بجمهور الحمامات في إطار جولة يحتفل من خلالها بمرور 20 عاما على صدور ألبومه الأول "Handful of Soul"، الذي قدّم من خلاله أغنيته الأشهر "This Is What You Are".

كانت إطلالة "بيوندي" على الركح على إيقاع ترحيب جمهور غلب عليه الحضور الإيطالي. وقد اختار أن يحييه بلغته الأم قبل أن يفسح المجال للغة الموسيقى.

واستهل الحفل بتقديم أغنيتي "No Show" و"Cielo Stellato"، لتتوالى بعدها الأغاني من بينها "Lo So" و"Jeannine" في برنامج جمع بين مؤلفاته الخاصة وعدد من الأعمال التي أعاد تقديمها بأسلوبه.

وقد أحاط الفنان نفسه بفرقة موسيقية ضمت عددا من العازفين على البيانو والفلوت وآلات الإيقاع والآلات النفخية النحاسية، إلى جانب حضور الغيتار الكتريك والاكوستيك والكونترباص. ولم يكن حضورهم مقتصرا على مرافقة المغني، إذ أظهر معظمهم قدرة على التنقل بسلاسة واحترافية بين أكثر من آلة.
وساهمت الإضاءة وتفاصيل السينوغرافيا في مرافقة هذا التنوع، فيما حافظ "بيوندي" على تواصل مستمر مع الحاضرين عبر أحاديث قصيرة بين الأغاني خصّ خلالها فرقته بكلمات تقدير، مشيدا خصوصا بعازف البيانو الذي يجمع أيضا بين التأليف والغناء. وبعد أداء "Shine On"، ترك له مساحة لتقديم أغنية "Flore De Liz" قبل أن تنتقل الأجواء إلى إيقاعات السامبا ثم إلى إعادة لأغنية "Oh Maria" التي وجدت صدى لدى الجمهور.
ومع أداء رائعته "This Is What You Are"، بدا جليا أنها الأغنية التي ينتظرها كثيرون. فقد ردد الحاضرون كلماتها مع الفنان وتحول مسرح الحمامات إلى كورال واحد، بينما واصل بيوندي التنقل بين الأغاني الإيطالية والإنقليزية في برنامج حافظ على توازنه بين السول والجاز والبلوز.

واختار الفنان أن يختتم السهرة بأداء جديد لأغنية "Smooth Operator"، لتنتهي السهرة على تصفيق متواصل من جمهور تابع حفلا استعاد من خلاله أبرز محطات مسيرة بيوندي الممتدة على أكثر من عقدين.
ويعد "ماريو بيوندي" من أبرز ممثلي موسيقى السول والجاز المعاصرة في أوروبا. فقد انطلقت مسيرته من إيطاليا قبل أن تتجاوز أعماله حدودها إلى جمهور واسع في أنحاء مختلفة من العالم، مستلهما تقاليد السول الأمريكية والجاز الكلاسيكي، مع إعادة تقديمها في قالب معاصر يجمع بين الأداء التعبيري والتوزيع الموسيقي الحديث.
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