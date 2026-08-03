الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تنظم مخيماً صيفياً من 11 إلى 14 أوت 2026 حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التعلّم

ينتظم المخيم الصيفي الثاني تحت شعار "مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلّم: من الصفر إلى التمكين" من 11 إلى 14 أوت 2026 بقرية اللغات بالرجيش من ولاية المهدية ببادرة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية وقرية اللغات.وأفادت الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، في بلاغ لها، أن هذه التظاهرة تهدف إلى تمكين المشاركين من التعرف على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي، من خلال ورشات تكوينية وتطبيقية، إلى جانب برنامج ثقافي وترفيهي متنوع.وأضافت أن المخيم يندرج في إطار دعم الابتكار في القطاع التربوي وتعزيز نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في العملية التعليمية، بما يواكب التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع التربية.ومن المنتظر أن يحتضن فضاء قرية اللغات بالرجيش فعاليات المخيم على امتداد أربعة أيام، بمشاركة مهتمين بالشأن التربوي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.