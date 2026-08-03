سيدي بوزيد: تضرّر مساحات زراعية بسبب موجة الحر الفارطة

تسبّبت موجة الحرّ الفارطة في تضرر مساحات زراعية بولاية سيدي بوزيد بنسب متفاوتة تصل الى 100 بالمائة، حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد المبروكي في تصريح لصحفي "وات".وبيّن المبروكي ان موجة الحرّ تسببت في تضرر حوالي 820 هكتارا من القرعيات (دلاع وفقوس وقرع وبطيخ) بنسب تتراوح بين 70 و100 بالمائة، بالاضافة الى تضرّر 2015 هكتارا من الفلفل الفصلي بنسب تتراوح بين 50 و70 بالمائة، و670 هكتارا من العنب بنسب تتراوح بين 20 و70 بالمائة.كما تضرر 525 هكتارا من القوارص بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للبرتقال وحوالي 40 بالمائة بالنسبة لليمون وأيضا 240 هكتارا من التين بنسبة تتراوح بين 70 و90 بالمائة.وأشار المبروكي الى ان الاضرار راجعة الى ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي الذي عطّل عمليات الريّ وهو ما اثر لاحقا في نقص المنتوجات وبالتالي في ارتفاع محتمل في أسعارها خلال الفترة القادمة.