JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:50 Tunis

مهرجان بوقرنين الدولي: حمزة بوشناق يقدم عرض "أوركسترا" للاحتفاء بخصوصية تجربته في الموسيقى التصويرية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a707242a22b55.14165096_mopqfjlhkigen.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 11:48 قراءة: 1 د, 48 ث
      
اعتلى المنتج ومؤلف الموسيقى التصويرية حمزة بوشناق لأول مرة ركح مهرجان بوقرنين في دورته الـ44 ، ليُقدم أمس الأحد، عرضه الخاص "أوركسترا" Orchestra، رفقة عازفين تونسيين على آلات مختلفة.



ويعتمد عرض "أوركسترا" بالأساس على الموسيقى التصويرية التي أنتجها حمزة بوشناق للمسلسل التونسي "رقوج" (بجزءيه الأول والثاني خلال سنتي 2024 و2025) من إخراج شقيقه عبد الحميد بوشناق.

ويعرض حمزة بوشناق في هذا المشروع الموسيقي، تصورا وتوزيعا أوركستراليا جديدا للموسيقى التصويرية للمسلسل، كما يستحضر هذا العمل ذاكرة فنّ المزود خلال تسعينات القرن الماضي، وهي فترة لطالما اشتغل عليها موسيقيا وفنيا مع شقيقه عبد الحميد بوشناق في أعمالهما المشتركة السابقة.


واستند عرض "أوركسترا" إلى أنماط موسيقية متنوعة، على غرار"المالوف"، "السطمبالي" و"المزود" و"الفلامنكو"، والتي تعكس اهتمام وشغف حمزة بوشناق بتنوع وثراء الموسيقى التونسية.
وشارك في هذا العرض كل من مغني الراب والممثل عصام عبسي والممثل والفنان محمود السعيدي، اللذين يعتبران من الوجوه الفنية البارزة التي تكرر حضورها في أعمال المخرج عبد الحميد بوشناق التلفزيونية.

ويعتبر صاحب هذا المشروع الموسيقي، أن "أوركسترا" تقوم بالأساس على العازفين باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل، إذ يتيح لهم هذا المشروع مساحة واسعة لإبراز مهاراتهم الفنية والتعبير عن إمكاناتهم الموسيقية.
وتميزت هذه السهرة، بحضور متابعي مسلسلي "النوبة" و"رقوج"، حيث تفاعلوا مع الموسيقى ورددوا كلمات بعض الأغاني ورقصوا على إيقاعاتها، مستحضرين من خلال الموسيقى التصويرية، أبرز اللحظات المؤثرة في المسلسل التي ترسخت في أذهانهم.
واختار حمزة بوشناق أن يُكرم والده الفنان التونسي لطفي بوشناق، بأداء أغنية "ريتك ما نعرف وين"، مبرزا أنها كانت من أهم الأغاني التي جعلته يُغرم بالموسيقى في طفولته.
وحضر هذه السهرة، والدة حمزة بوشناق التي عبرت عن فخرها بابنها حمزة وبأخيه عبد الحميد بوشناق الذي اختار أن يكون بعيدا عن الكاميرات، لفسح المجال أمام أخيه الذي يقدّم مشروعه الموسيقي الخاص به إلى الجمهور.
وبين حمزة بوشناق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا العرض كان بمثابة الفرصة للاستمتاع بالموسيقى التي ينتجها دون الكثير من الأضواء في لقاء حميمي مع جمهور بوقرنين، مؤكدا أنه كان مرتاحا على المسرح رفقة العازفين.
وفي إجابته عن أهم مشاريع القادمة في مجال الموسيقى التصويرية، أكد أنه شارك في الموسيقى التصويرية لفيلم الرعب "بكمة" وهو آخر أعمال المخرج عبد الحميد بوشناق، وأكد أن هناك أعمال أخرى ستجمعه بالمخرج التونسي محمد خليل بحري في فيلم جديد كوميدي وفيلم آخر سيصدر في إيطاليا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333919

babnet

كل الأخبار...

12:50 - مونديال الكرة الطائرة تحت 17 سنة: المنتخب التونسي للفتيات يتوجه إلى الشيلي للمشاركة في البطولة العالمية
12:48 - مونديال كرة اليد للفتيات تحت 18 عاما: تونس تستهل الدور الترتيبي بالفوز على الأوروغواي
12:45 - الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): المنتخب التونسي لأقل من 21 عاما يدخل في تربص تحضيري بـ22 لاعبا
12:39 - إنفانتينو يفقد حلفاءه.. ويلز وإنجلترا تنضمان إلى معسكر المعارضين
12:27 - الستاغ: قطع دوري للكهرباء بعدد من مناطق تونس الكبرى اليوم
11:48 - مهرجان بوقرنين الدولي: حمزة بوشناق يقدم عرض "أوركسترا" للاحتفاء بخصوصية تجربته في الموسيقى التصويرية
11:38 - توزر: العثور على جثة رضيع حديث الولادة في حاوية فضلات
11:34 - وزارة المالية تنشر معدلات الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من 2026
11:21 - La défense de Sihem Ben Sedrine se pourvoit en cassation contre son renvoi devant la chambre criminelle
11:18 - فريق الدفاع عن سهام بن سدرين يطعن بالتعقيب في قرار إحالتها على الدائرة الجنائية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 أوت 2026 | 19 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:26
16:14
12:32
05:26
03:46
الرطــوبة:
% 16
Babnet
Babnet41°
41° Babnet
الــرياح:
3.62 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-29
43°-29
37°-28
36°-26
37°-26
  • Avoirs en devises 23217,4
  • (31/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37850 DT
  • (31/07)
  • 1 $ = 2,94015 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/07)     851,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/07)   29771 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio