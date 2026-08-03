مهرجان بوقرنين الدولي: حمزة بوشناق يقدم عرض "أوركسترا" للاحتفاء بخصوصية تجربته في الموسيقى التصويرية

ويعتمد عرض "أوركسترا" بالأساس على الموسيقى التصويرية التي أنتجها حمزة بوشناق للمسلسل التونسي "رقوج" (بجزءيه الأول والثاني خلال سنتي 2024 و2025) من إخراج شقيقه عبد الحميد بوشناق.ويعرض حمزة بوشناق في هذا المشروع الموسيقي، تصورا وتوزيعا أوركستراليا جديدا للموسيقى التصويرية للمسلسل، كما يستحضر هذا العمل ذاكرة فنّ المزود خلال تسعينات القرن الماضي، وهي فترة لطالما اشتغل عليها موسيقيا وفنيا مع شقيقه عبد الحميد بوشناق في أعمالهما المشتركة السابقة.واستند عرض "أوركسترا" إلى أنماط موسيقية متنوعة، على غرار"المالوف"، "السطمبالي" و"المزود" و"الفلامنكو"، والتي تعكس اهتمام وشغف حمزة بوشناق بتنوع وثراء الموسيقى التونسية.وشارك في هذا العرض كل من مغني الراب والممثل عصام عبسي والممثل والفنان محمود السعيدي، اللذين يعتبران من الوجوه الفنية البارزة التي تكرر حضورها في أعمال المخرج عبد الحميد بوشناق التلفزيونية.ويعتبر صاحب هذا المشروع الموسيقي، أن "أوركسترا" تقوم بالأساس على العازفين باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل، إذ يتيح لهم هذا المشروع مساحة واسعة لإبراز مهاراتهم الفنية والتعبير عن إمكاناتهم الموسيقية.وتميزت هذه السهرة، بحضور متابعي مسلسلي "النوبة" و"رقوج"، حيث تفاعلوا مع الموسيقى ورددوا كلمات بعض الأغاني ورقصوا على إيقاعاتها، مستحضرين من خلال الموسيقى التصويرية، أبرز اللحظات المؤثرة في المسلسل التي ترسخت في أذهانهم.واختار حمزة بوشناق أن يُكرم والده الفنان التونسي لطفي بوشناق، بأداء أغنية "ريتك ما نعرف وين"، مبرزا أنها كانت من أهم الأغاني التي جعلته يُغرم بالموسيقى في طفولته.وحضر هذه السهرة، والدة حمزة بوشناق التي عبرت عن فخرها بابنها حمزة وبأخيه عبد الحميد بوشناق الذي اختار أن يكون بعيدا عن الكاميرات، لفسح المجال أمام أخيه الذي يقدّم مشروعه الموسيقي الخاص به إلى الجمهور.وبين حمزة بوشناق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا العرض كان بمثابة الفرصة للاستمتاع بالموسيقى التي ينتجها دون الكثير من الأضواء في لقاء حميمي مع جمهور بوقرنين، مؤكدا أنه كان مرتاحا على المسرح رفقة العازفين.وفي إجابته عن أهم مشاريع القادمة في مجال الموسيقى التصويرية، أكد أنه شارك في الموسيقى التصويرية لفيلم الرعب "بكمة" وهو آخر أعمال المخرج عبد الحميد بوشناق، وأكد أن هناك أعمال أخرى ستجمعه بالمخرج التونسي محمد خليل بحري في فيلم جديد كوميدي وفيلم آخر سيصدر في إيطاليا.