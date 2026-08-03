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الاولمبي الباجي في تربص من 3 الى 10 اوت بعين دراهم والسنغالي سيدينا محمد ضيوف آخر الوافدين

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 13:41 قراءة: 0 د, 34 ث
      
يدخل الأولمبي الباجي في تربص تحضيري من 3 الى 10 أوت الجاري بمدينة عين دراهم في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي القادم 2026-2027.
ووجه المدرب لسعد معمر في هذا الإطار الدعوة الى 23 لاعبا للمشاركة في هذا التربص.
ومن جهة أخرى، واصل الفريق تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين لإثراء رصيده البشري، إذ تعاقد مع متوسط الميدان السنغالي سيدينا محمد ضيوف وحارس المرمى حمدي شعيرات والظهير الأيسر يوسف عزيب والمهاجم اسامة السياري ولاعب الوسط أمين بن عمار.

وكان فريق عاصمة السكر تعاقد قبل ذلك مع كل من لاعب الوسط يحي العاشوري والمهاجم مهدي خيري.
ولحساب الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يومي 22 و23 اوت الجاري، يلاقي الاولمبي الباجي مضيفه الترجي الجرجيسي.
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