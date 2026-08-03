وزارة المالية تنشر معدلات الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من 2026

نشرتبالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالخاصة بالسداسية الثانية من سنة، وذلك بالنسبة إلى مختلف أصناف القروض البنكية.ويتضمن القرار الصادر عنبالرائد الرسمي عددالمؤرخ في، نشرللسداسية الأولى من سنة، وتحديدالتي تقابلها بعنوان السداسية الثانية من السنة نفسها، وذلك بالنسبة إلىمن القروض البنكية.وبحسب القرار، بلغبالنسبة إلى، فيما حددبـأما بالنسبة إلى، فقد بلغ، مقابلكحد أقصى للفائدة المشطة.وفي ما يتعلق بـ، حدد القراربـ، وسقفبـوبالنسبة إلىالممولة من الموارد العادية للبنوك، بلغ، في حين حددبـكما سجلتفي حدود، مقابلكسقف للفائدة المشطة.وفي ما يخص، بلغ، وحددتبـ، بينما سجلتكمعدل فائدة فعلية، مقابلكحد أقصى.أما، باستثناء المكشوفات، فقد بلغ، فيما حددبـوتعرفبأنهاالتي تطبقها البنوك فعليا على مختلف أصناف القروض، في حين تمثلالذي لا يجوز للمؤسسات البنكية تجاوزه عند إسناد القروض.ويهدف تحديد هذه السقوف إلىمن فرض نسب فائدة مرتفعة أو مجحفة، وضمان شفافية المعاملات البنكية، وذلك تحت رقابةوالسلطات القضائية.