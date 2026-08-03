المركز الفني صناعات الميكانيكية والكهربائية ينظم معرض «SAPRI 2026» والمؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية

أعلن المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية عن تنظيم تظاهرتين مهنيتين وصناعيتين، من 17 إلى 20 نوفمبر 2026، تتمثلان في صالون قطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية "سابري 2026" والمؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية.وتندرج التظاهرتان، وفق ما أفاد به المركز، في إطار دعم تطوير الصناعة وتعزيز استعمال تقنيات المراقبة والاختبارات غير الإتلافية، إلى جانب تنمية الكفاءات وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع الصناعي على المستويين الوطني والإفريقي.وسيخصص صالون "سابري" لقطاعات قطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية، بما يوفر فضاء للتعريف بالمنتجات والحلول والتكنولوجيات الموجهة إلى المؤسسات الصناعية، فضلا عن تشجيع التواصل وإرساء شراكات بين المهنيين.كما يحتضن المركز خلال الفترة نفسها المؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية الذي يهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات في مجال تقنيات الاختبار غير الإتلافي، ودعم تطوير الكفاءات والتكنولوجيات المستخدمة في مراقبة جودة وسلامة المنشآت والمعدات الصناعية.وأكد المدير العام، نور الدين القيزاني، خلال لقاء جمع وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية، أهمية هذين الموعدين في الترويج لتكنولوجيات الاختبارات غير الإتلافية وتعزيز المهارات ودعم تطور النسيج الصناعي في تونس وإفريقيا.وتناول اللقاء، الذي خصص للتعريف بتطبيقات التقنيات الإشعاعية والنووية، أنشطة المركز في مجال الاختبارات غير الإتلافية باستعمال المصادر المشعة، فضلا عن آفاق التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات مشتركة في مجالات التكنولوجيا النووية والإشعاعية وخدمة الصناعة.ويُنتظر أن يشكل تنظيم التظاهرتين فرصة لتعزيز انفتاح القطاع الصناعي التونسي على محيطه الإفريقي والدولي وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الجودة والرقابة الصناعية والابتكار.