الشركة التونسية لأسواق الجملة تواصل تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية
تواصل الشركة التونسية لأسواق الجملة، تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تنفيذ مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، في إطار تحديث هذه الأسواق ورقمنة معاملاتها، بما يعزز الشفافية ويضمن إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.
وبعد نجاح المرحلة التجريبية بسوق الخضر والغلال بالمكنين، تستعد الشركة لإطلاق التجربة رسميا في سوق الجملة بطبلبة ابتداء من 15 أوت 2026، وذلك بعد استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية، وفي مقدمتها المصادقة الصحية وتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة استرسال المنتجات الفلاحية.
وأكدت الشركة، في بلاغ، أن هذا التقدم يندرج ضمن تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى تعميم الفوترة الإلكترونية بكافة أسواق الجملة في مختلف ولايات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.
كما تستعد لتوسيع المشروع تدريجيا ليشمل عددا من أسواق الجملة الأخرى، وفي مقدمتها الأسواق ذات المصلحة الوطنية بالقيروان وقابس، بما يدعم التحول الرقمي، ويعزز شفافية المعاملات التجارية، ويوفر معطيات دقيقة ومحينة حول حركة المنتجات، فضلا عن دعم آليات المتابعة واتخاذ القرار وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وبعد نجاح المرحلة التجريبية بسوق الخضر والغلال بالمكنين، تستعد الشركة لإطلاق التجربة رسميا في سوق الجملة بطبلبة ابتداء من 15 أوت 2026، وذلك بعد استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية، وفي مقدمتها المصادقة الصحية وتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة استرسال المنتجات الفلاحية.
وأكدت الشركة، في بلاغ، أن هذا التقدم يندرج ضمن تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى تعميم الفوترة الإلكترونية بكافة أسواق الجملة في مختلف ولايات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.
كما تستعد لتوسيع المشروع تدريجيا ليشمل عددا من أسواق الجملة الأخرى، وفي مقدمتها الأسواق ذات المصلحة الوطنية بالقيروان وقابس، بما يدعم التحول الرقمي، ويعزز شفافية المعاملات التجارية، ويوفر معطيات دقيقة ومحينة حول حركة المنتجات، فضلا عن دعم آليات المتابعة واتخاذ القرار وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
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