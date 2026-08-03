الشركة التونسية لأسواق الجملة تواصل تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية

تواصل، تحت إشراف، تنفيذ مراحلبأسواق الجملة، في إطار تحديث هذه الأسواق ورقمنة معاملاتها، بما يعززويضمن إحكام متابعةوبعد نجاحبسوق الخضر والغلال بالمكنين، تستعد الشركة لإطلاق التجربة رسميا فيابتداء من، وذلك بعد استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية، وفي مقدمتهاوتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة استرسال المنتجات الفلاحية.وأكدت الشركة، في بلاغ، أن هذا التقدم يندرج ضمن تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى تعميمبكافة أسواق الجملة في مختلف ولايات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.كما تستعد لتوسيع المشروع تدريجيا ليشمل عددا من أسواق الجملة الأخرى، وفي مقدمتها، بما يدعم، ويعزز، ويوفر معطيات دقيقة ومحينة حول حركة المنتجات، فضلا عن دعم آليات المتابعة واتخاذ القرار وتعزيز