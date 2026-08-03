وزارة الفلاحة تحدد كمية الحلفاء المزمع جنيها ب 10 الاف طن خلال موسم 2026-2027

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مؤرخ في 30 جويلية 2026، يضبط مدة موسم جني الحلفاء لموسم 2026-2027 ، وذلك في إطار تنظيم استغلال هذه الثروة النباتية.وينص القرار على أن ينطلق موسم جني الحلفاء يوم 1 أوت 2026 ويتواصل إلى غاية 31 جانفي 2027، على أن تُنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها.وقدّر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10 آلاف طن.كما يمنع القرار جني الحلفاء بعدد من المناطق مع تحجير ريّ نباتات الحلفاء الموجودة بتلك المناطق، وذلك حفاظًا على استدامة هذه الثروة الطبيعية وضمان حسن استغلالها.ويأتي هذا القرار استنادًا إلى مجلة الغابات والنصوص القانونية المنظمة لقطاع الفلاحة والصيد البحري.