ندوة إقليمية ببنزرت الثلاثاء لتعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية

ينظم ديوان التونسيين بالخارج، الثلاثاء 4 أوت 2026 ، بمدينة بنزرت، المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار الموجهة للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج.وتأتي هذه الندوة في إطار تكثيف الجهود الوطنية للتعريف بمناخ الاستثمار بتونس ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة، وذلك اعتماداً على خارطة القطاعات الواعدة والمجددة على المستويين المحلي والجهوي.وينتظر ان تشهد الندوة حضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين المركزي والجهوي، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والهياكل المكونة لمنظومة الاستثمار ومسدي الخدمات، لتوفير فضاء مباشر للتحاور وعرض المزايا والخدمات المالية والاجتماعية المتاحة.كما تتضمن هذه التظاهرة تنظيم ورشات تفاعلية يؤثثها خبراء وأكاديميون، بهدف الإجابة عن مشاغل التونسيين بالخارج وتقديم إضاءات حينية وحلول عملية حول آليات الاندماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية في مشاريع ذات قيمة مضافة.و تجدر الإشارة إلى أن هذه السلسلة من الندوات الإقليمية كانت قد انطلقت من ولاية تطاوين يوم 23 جويلية 2026، وتواصلت بمحطة العاصمة في 29 جويلية، على أن تُختتم بولاية القيروان يوم 06 أوت الجاري.