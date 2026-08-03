الفنان اللبناني ريان يغني للأمل على مسرح قرطاج الأثري

على وقع كلمات أغنية "تونس يا تاج العرب"، استهل الفنان اللبناني ريان مساء الأحد حفله على ركح المسرح الأثري بقرطاج، ضمن فعاليات الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي التي تُقام من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026.ويُسجل هذا الحفل الخيري، الذي ستُخصص عائداته لفائدة الجمعية التونسية للنهوض بالعناية التلطيفية دعما لمرضى السرطان، عودة ريان إلى الجمهور التونسي بعد غياب تجاوز عقدا من الزمن. وخلال هذه الفترة، خاض الفنان رحلة علاج وتعاف من مرض السرطان، وهي التجربة التي تحدث عنها خلال الندوة الصحفية التي انعقدت يوم الجمعة 31 جويلية لتقديم تفاصيل الاستعداد لهذا الحفل وأهدافه، مؤكدا أن هذه التجربة ألهمته للمساهمة في "تحويل الألم إلى أمل"، على حد تعبيره على ركح مسرح قرطاج في مستهل هذا الحفل.وبمرافقة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، تنقل ريان بين أبرز الأغاني التي صنعت شهرته في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، إلى جانب مختارات من أغاني الفنان اللبناني جورج وسوف.ومن ضمن أغانيه، أدى الفنان أغنية "كانت روحي" و"حاعلمك" و"حالة غريبة" و"أحلى غرام" و"بعدك بتحن" و "حكيو عينيك"، وهي أغان أنتجها في سنوات بروزه عربيا وتحديدا بين سنتي 2004 و 2007، ومن ضمن الرصيد الفني الثري للفنان جورج وسوف اختار ريان أداء "خسرت كل الناس" و"صابر وراضي" و"لو نويت" و"يعوض الله".وفضلا عن أعماله وأعمال جورج وسوف، أطرب ريان جمهور قرطاج بأغنية "جانا الهوى" للعندليب الأسمر ،الراحل، عبد الحليم حافظ، وأغنية "نسم علينا الهوى" إحدى روائع الفنانة اللبنانية فيروز.وفي لمسة وفاء لروح الفنانة التونسية ذكرى محمد أدى ريان أغنية "الأسامي"، وهي من الأغاني التي تم أداؤها أكثر من مرة خلال هذه الدورة من مهرجان قرطاج الدولي، إذ كانت حاضرة في عرض الافتتاح بصوت الفنان صابر الرباعي بمشاركة الفنانين الشابين ملكة الشارني وأحمد الرباعي.وجدير بالذكر أن ريان زار صباح يوم الأحد المعهد الوطني "صالح عزيز" لمعالجة الأمراض السرطانية لدعم الموجودين بالفضاء والإطار الطبي وشبه الطبي، في خطوة تنسجم مع البعد الإنساني للحفل وأهدافه الخيرية.ورغم أن الحضور الجماهيري كان دون المأمول، فإن السهرة اتسمت بتفاعل لافت من الجمهور الذي ردد الأغاني وواكب العرض بالتصفيق والرقص.واختتم ريان حفله على مسرح قرطاج، بعد أكثر من ساعة ونصف من الغناء، بأغنية "تونس يا تاج العرب" التي كانت نقطة انطلاقة السهرة.