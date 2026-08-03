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مهرجان" الملاسين جو" ينطلق بإيهاب توفيق ويؤسس لموعد ثقافي جديد بالأحياء الشعبية

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 06:41 قراءة: 1 د, 45 ث
      
 افتتح الفنان المصري إيهاب توفيق، مساء الأحد، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان " الملاسين جو" بالملعب البلدي بالملاسين، في سهرة استقطبت جمهورا غفيرا من أهالي المنطقة ومن سكان الأحياء المجاورة، في أول موعد ثقافي صيفي من نوعه تحتضنه هذه المنطقة الشعبية بالعاصمة.
 
وسجل حفل الافتتاح حضورا لافتا لمختلف الفئات العمرية، من العائلات والشباب والأطفال، في مشهد عكس تعطش أهالي الملاسين إلى التظاهرات الفنية والثقافية، في ظل محدودية الفضاءات الترفيهية والمواعيد الصيفية الموجهة لسكان المنطقة.

 
وحضر السهرة كل من وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، ووالي تونس عماد بوخريص، والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس محمد بشير التواتي، إلى جانب عدد من نواب الجهة وأعضاء المجلس المحلي.
 


وأطل إيهاب توفيق على جمهوره بمجموعة من أشهر أغانيه التي صنعت حضوره في الساحة الغنائية العربية خلال تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية، فقدم "سحراني" و"حبيبي" و"مشتاق" و"هدى القمر هدى" و"يا سلام" و"عامل عملة" و"تترجى فيا"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد معه كلمات الأغاني.
 
كما قدم أحدث أعماله الغنائية "الولد مدلع"، قبل أن يخصص فقرة مؤثرة لاستذكار الفنان المصري الراحل هاني شاكر، من خلال أداء أغنية "أصاحب مين"، حيث رافقه خلال العرض التسجيل الصوتي للفنان الراحل، في لفتة وفاء لصديقه هاني شاكر.
 
وأقيم الحفل في ظروف تنظيمية وأمنية محكمة، ساهمت في حسن سير السهرة واستيعاب الحضور الجماهيري الكبير.
 
ويقام مهرجان "الملاسين جو" من 2 إلى 6 أوت الجاري تحت شعار "الملاسين… حومتنا تحكي فن"، بإشراف وزارة الشؤون الثقافية وتنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، في إطار توجه يهدف إلى إرساء مواعيد ثقافية بالأحياء الشعبية وتعزيز اللامركزية الثقافية، من خلال إتاحة الفعل الثقافي في الفضاءات العمومية وإحداث فضاءات جديدة للقاء بين الفنانين والجمهور.
 
ويسعى هذا الموعد، في دورته التأسيسية، إلى ترسيخ تقليد ثقافي سنوي بالملاسين، عبر برمجة تجمع بين العروض الموسيقية الموجهة لمختلف الأذواق والعروض المخصصة للأطفال، بما يعزز حضور الثقافة في الحياة اليومية لسكان المنطقة.
 

ويتواصل برنامج المهرجان يوم 3 أوت مع عرض للفنان جنجون، يليه الفنان وليد التونسي يوم 4 أوت، ثم عرض للأطفال يقدمه الفنان سامي دربز يوم 5 أوت، على أن تختتم الدورة الأولى يوم 6 أوت بحفل للفنان بلطي، وتقام جميع العروض بداية من الساعة العاشرة ليلا بالملعب البلدي بالملاسين.
 
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