JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:10 Tunis

النجم الساحلي يتفوق وديا على الترجي الجرجيسي 2-0

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a6f93d3cb5689.59031540_iolefmhpkjnqg.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Août 2026 - 20:05 قراءة: 0 د, 10 ث
      
فاز النجم الساحلي على الترجي الجرجيسي بثنائية نظيفة في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الاحد بسوسة في اطار تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
وسجل اسامة عبيد هدفي فريق جوهرة الساحل في الدقيقتين 49 و90.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333897

babnet

كل الأخبار...

21:10 - الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية: تونس تعزز التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية عبر صندوق أدوات لفائدة مهنيي الصحة والمجتمع المدني
20:53 - الإسبان يطالبون بسحب الجائزة الملكية من ليونيل ميسي
20:13 - ارتفاع قياسي في حرارة البحر الأبيض المتوسط يهدد التنوع البيولوجي البحري في تونس
20:05 - النجم الساحلي يتفوق وديا على الترجي الجرجيسي 2-0
20:02 - بطولة التحدي اسطنبول 2 - عزيز الواقع ينهزم في الدور التمهيدي الاول امام الامريكي هنتير هيك
19:12 - برنامج سهرات المهرجانات الصيفية في مختلف الجهات ليوم الاثنين 3 أوت 2026
18:37 - الطقس... سحب احيانا كثيفة مع خلايا رعدية مصحوبة بامطار متفرقة بالمرتفعات الغربية ليل الاحد
18:07 - امل حمام سوسة يتعاقد مع الظهير الايسر ايوب شعبان لمدة موسم واحد
17:46 - بعد الجدل الذي رافق حفل آمنة فاخر.. النائب شكري البحري يوضح: حضرت كمواطن ولم أطلب إيقاف السهرة
17:21 - وزارة الفلاحة: مراجعة مثال التهيئة العمرانية لحمام الشط ما تزال في مرحلتها الأولى
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 02 أوت 2026 | 18 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:27
16:15
12:33
05:26
03:45
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet39°
32° Babnet
الــرياح:
1.79 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-27
40°-28
43°-29
38°-29
36°-26
  • Avoirs en devises 23217,4
  • (31/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37850 DT
  • (31/07)
  • 1 $ = 2,94015 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/07)     861,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/07)   29751 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio