النجم الساحلي يتفوق وديا على الترجي الجرجيسي 2-0

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فاز النجم الساحلي على الترجي الجرجيسي بثنائية نظيفة في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الاحد بسوسة في اطار تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وسجل اسامة عبيد هدفي فريق جوهرة الساحل في الدقيقتين 49 و90.