امل حمام سوسة يتعاقد مع الظهير الايسر ايوب شعبان لمدة موسم واحد

اعلن امل حمام سوسة الصاعد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اليوم الاحد عن تعاقده مع الظهير الايسر ايوب شعبان لمدة موسم واحد.ولعب ايوب شعبان البالغ من العمر 27 سنة الموسم الماضي في صفوف الاتحاد المنستيري.وكان الفريق الذي يشرف على تدريبه محمد علي نفخة فاز وديا يوم الجمعة الماضي على الترجي الجرجيسي 2-1 وسيواصل تحضيراته استعدادا لانطلاق البطولة بتربص مغلق بحمام بورقيبة من 2 الى 12 اوت الجاري.وكان امل حمام سوسة عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بكل من المهاجم ايمن الزين القادم من سكك الحديد الصفاقسي والمدافع جعفر موسى قادما من بعث بوحجلة والحارس شرف الدين نصرلي قادما من مستقبل القصرين فضلا عن تجديد عقود عدة لاعبين على غرار خليل مشرقي ومحمد امين هلال وامين طريطر ونور الباجي.ويستهل فريق الامل سباق البطولة باستضافة الاتحاد المنستيري يوم 22 او 23 اوت الجاري.ر-هس