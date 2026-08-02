وزارة الفلاحة: مراجعة مثال التهيئة العمرانية لحمام الشط ما تزال في مرحلتها الأولى

أكدتأن النظر في تصنيفات الأحياء السكنية ضمن أمثلة التهيئة العمرانية يتم في إطار أعمال اللجان الفنية المحدثة للغرض، وطبقا للتشريع الجاري به العمل.وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال كتابي للنائبةعن دائرة، أن مراجعةما تزال في مرحلتها الأولى، وهي تتم تحت إشراف بلدية المكان.وأضافت أن إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها من مشمولات البلدية، وذلك طبقا لأحكامالمؤرخ فيوكانت النائبة قد تساءلت عن أسباب عدم المصادقة النهائية على إدراج عدد من الأحياء السكنية بمعتمديةضمن مثال التهيئة العمرانية، رغم مصادقة مختلف الهياكل المحلية والجهوية المختصة، ومن بينهاكما استفسرت عن الإطار القانوني أو الفني الذي استندت إليه الوزارة للإبقاء على تصنيف هذه المناطق كأراضٍ فلاحية.