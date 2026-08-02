وزارة الفلاحة: مراجعة مثال التهيئة العمرانية لحمام الشط ما تزال في مرحلتها الأولى
أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن النظر في تصنيفات الأحياء السكنية ضمن أمثلة التهيئة العمرانية يتم في إطار أعمال اللجان الفنية المحدثة للغرض، وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال كتابي للنائبة ضحى السالمي عن دائرة حمام الأنف - حمام الشط، أن مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حمام الشط ما تزال في مرحلتها الأولى، وهي تتم تحت إشراف بلدية المكان.
وأضافت أن إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها من مشمولات البلدية، وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
وكانت النائبة قد تساءلت عن أسباب عدم المصادقة النهائية على إدراج عدد من الأحياء السكنية بمعتمدية حمام الشط ضمن مثال التهيئة العمرانية، رغم مصادقة مختلف الهياكل المحلية والجهوية المختصة، ومن بينها برج السدرية 4 وحي الزياني 1 و2 وحي الفطناسي.
كما استفسرت عن الإطار القانوني أو الفني الذي استندت إليه الوزارة للإبقاء على تصنيف هذه المناطق كأراضٍ فلاحية.
وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال كتابي للنائبة ضحى السالمي عن دائرة حمام الأنف - حمام الشط، أن مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حمام الشط ما تزال في مرحلتها الأولى، وهي تتم تحت إشراف بلدية المكان.
وأضافت أن إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها من مشمولات البلدية، وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
وكانت النائبة قد تساءلت عن أسباب عدم المصادقة النهائية على إدراج عدد من الأحياء السكنية بمعتمدية حمام الشط ضمن مثال التهيئة العمرانية، رغم مصادقة مختلف الهياكل المحلية والجهوية المختصة، ومن بينها برج السدرية 4 وحي الزياني 1 و2 وحي الفطناسي.
كما استفسرت عن الإطار القانوني أو الفني الذي استندت إليه الوزارة للإبقاء على تصنيف هذه المناطق كأراضٍ فلاحية.
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