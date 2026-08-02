النجم الساحلي يتعاقد مع النيجيري امبروز اوشيغبو لمدة ثلاثة مواسم

اعلن النجم الساحلي اليوم الاحد عن تعاقده مع متوسط الميدان الدفاعي النيجيري امبروز اوشيغبو لمدة ثلاثة مواسم.وسبق لهذا اللاعب البالغ من العمر 20 سنة ان لعب في تونس لحساب الترجي الجرجيسي كما خاض تجربتين في الخليج مع كل من ناديي الخلود السعودي والخور القطري.وكان فريق جوهرة الساحل أعلن في وقت سابق اليوم عن تعزيز صفوفه بلاعب الوسط الدفاعي السنغالي عثمان ييري دياخاتي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.ولعب دياخاتي (23 عاما) في صفوف أندية جيسفوت وروفيسك السنغاليين وبوتيف البلغاري.وكان النجم الساحلي انتدب ايضا خلال هذا الميركاتو الصيفي عزمي غومة وأشرف بن ضياف وعبد الله العامري والليبيري محمد سانغاري إلى جانب التعاقد مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني ومساعده سليم بن عاشور.ويلاقي النجم الساحلي لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يومي 22 و23 أوت الجاري مضيفه الترجي الرياضي.