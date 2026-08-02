أهم الاحداث الوطنية لشهر جويلية 2026

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في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهرالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو أعضاءإلى العمل على إدراج رؤية واضحة لتطوير قطاعضمن مشروعيشرف على حصة تكوينية حول، وذلك في إطار الدورة التكوينية التي تنظمها الوزارة خلال الفترة الممتدة منإلىلفائدة الأعوان من السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني المعيّنين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في إطار الحركة السنوية لسنةالدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق(رئيس جمعية القضاة التونسيين) والقاضي بسجنه مدةمن أجل "تعطيل حرية العمل" مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه.لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، يدعو في تقريره الأولي الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بإجراء دورة انتخابية واحدة والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات.* استئناف تونس: عدم سماع الدعوى في حقفي قضية رفع التجميد عن أموال رجل الأعمالوإقرار الحكم الابتدائي ضد بقية المتهمين.المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمالفي قضية تعلقت بـوالقاضي بسجنهتونس تحتضن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال، برئاسة المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد، والمدير العام للدفاع المدني العراقي اللواء الحقوقي، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد(المستشار السابق بديوان وزيرة العدل) وتعديل نصّه بالترفيع في العقاب المحكوم به منإلىأعوام سجنا وذلك من أجل تهمةبمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد(المستشار السابق بديوان وزيرة العدل) وتعديل نصّه بالترفيع في العقاب المحكوم به منإلىأعوام سجنا وذلك من أجل تهمةتقريرحول غلق ميزانية الدولة لسنةيؤكد تسجيل انخفاض في نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج خلال سنةمقارنة بسنةيؤدي زيارة غير معلنة إلى كل من، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان، وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية، والمطالب الاجتماعية والتنموية.الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق، يؤدي زيارة ميدانية إلى معتمديةمن ولاية، خصصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتي، وذلك في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني.يتسلم لدى استقباله، محافظ، التقرير السنوي للبنك لسنةبتونس، تعلن عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة ودعم الازدهار المشترك.الإطلاق الرسمي لشبكةخلال أشغال الاجتماع التأسيسي، التي احتضنتهايوميالجاري، وذلك بمشاركة المدير العام المكلف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وبحضور مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السلم والأمن، وممثلين عن الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية وعدد من المؤسسات.يستقبلويكلفها بترؤسللتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر.المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن المحاميمدةمن أجل جرائم الإرشاد، والتدبير والمساعدة بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي بصفة قانونية، أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور، أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، وغسل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية.، يستقبل بقصر المرادية بالجزائر العاصمة،، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورةللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، وذلك بالجزائر يوميالجاري.يترأس بمعية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالتعاون بين البلدين.تشارك بدعوة منورابطة السلطات الانتخابية الإفريقية، في أشغال المنتدى القاري السنويلهيئات إدارة الانتخابات والجمعية العامةلرابطة السلطات الانتخابية الإفريقية، والتي استضافتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية منإلىالجاري.يصادق، خلال جلسة عامة، على مشروعللفترة، وذلك بموافقةنائبا، مقابل احتفاظنائبا بأصواتهم، ورفضنائبا.المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصّادر ضدبالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع تعديل نصّه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في تصحيح لخطأ من المصدر في مضمون أحكام وردت على الوكالة وتم نشرها في برقية بتاريختتسلم التقرير السنوي لـلسنةوتؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.يصادق خلال جلسة عامة على مشروعي القانون عددلسنةويتعلّق المشروع الأوّل بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخبين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاصّة، بالقرض المسند إلىللمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وتقدّر قيمة القرض بـ. ويهم مشروع القانون الثاني اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخبين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة الكهرباء.صدور بالرائد الرسمي القرار المتعلق بالانتفاع بالمنح الشهرية لفائدةوالمصابين بالحساسية ضد مادةلجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة تصادق على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عددلسنةالخاص بإحداثوضبط مشمولاته وتركيبته.يقدم تقرير تونس الطوعيلسنةحول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية لأجندة، وذلك خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك منإلىيزور منطقةويتفقد مشروعي الحماية من الفيضانات بوادي مجردة وترميم القنطرة.يؤدي زيارة تفقديّة إلى محطّةبغدير القلة بمعتمدية الحرايرية من ولاية تونس.تنفي بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين.لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، يؤكد أنه سجلفي الإقبال على مراكز الاقتراع بالدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس.، تعلن عن فوز المترشحبالمقعد النيابي عن الدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس.، يصادق على النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، بعد فوز المترشحبالمقعد النيابي بعد حصوله علىصوتا، أي بنسبةمن الأصوات المصرح بها.تونس تحشد الدعم لترشحها لعضويةولترشحلمنصب الأمين العام.رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية، يؤكد أن عددالتي تمّ تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة منإلىالجاري، بلغحريقا، كما تمّ إخمادحريقا بصفة نهائية.يعقد جلسة عمل مع المنسقة المقيمة وممثلي الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومةالمعتمدة بتونس، وذلك في إطار مواصلة الحوار والتشاور بين تونس والمنظمة الأممية حول آفاق تعزيز التعاون المشترك.يشرف على اجتماع يضمّ كلّا من، و، و، و، و، وويشدّد على أنّ ما يحصل من قطع للماء والكهرباء، فضلا عن الحرائق، يمثّل ظواهر غير عادية، والدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين.بمناسبة الاحتفال بالذكرىلإعلان الجمهورية،يصدر عفوا خاصا شملسجينا إضافة إلى تمتيعسجينا بالسراح الشرطي.يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد لدولةمصدر قضائي يؤكد القبض على المتورط في الاعتداء على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بمقبرةيجدد تركيبة مكتبه ولجانه.تصادق على الاعتمادات المرصودة بمشروع ميزانية المهمة الخاصة للمجلس لسنة* منحلطواقم الطيران والتقنيين وأفراد الإسناد واللوجستيك بالوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك تقديرا لجهودها في إطار مهمة إعادة الاستقرار للمنطقة تحت راية الأمم المتحدة ضمن مهمة حفظ السلام* استمرار عمليات إخمادبالكاف بدعم جوي وتعزيزات ميدانية، والحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بقواعد الوقاية.* وحداتتنفذتدخلا، خلال الفترة الممتدة منإلىالجاري، في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق.يشرف بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بالذكرىلإعلان الجمهورية، ويؤكد في كلمته أن الدولة ماضية في معركة التحرير الوطني وفي بناء مؤسسات قوية تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.يستقبل عددا من رؤساء الدول والوفود المشاركة في الاحتفال بالذكرىلإعلان الجمهورية، حيث تم التأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.تعلن عن مواصلة تنفيذ الحملات الأمنية بمختلف ولايات الجمهورية، في إطار مكافحة الجريمة والتصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام.تتواصل تدخلاتها لإخماد عدد من الحرائق التي اندلعت بعدد من المناطق الغابية، مع تسخير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة.يستقبل، ويتناول اللقاء سير عمل الحكومة وعددا من مشاريع القوانين والأوامر.تؤكد تقدّم موسم تجميع الحبوب وتواصل عمليات قبول الصابة بمراكز التجميع.يعلن، إثر اجتماع مجلس إدارته، أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغتبما يعادليوم توريد، وذلك إثر سداد القرض الرقاعي الدولي بقيمةيستعرض تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، ويؤكد مواصلة متابعة تطورات الظرف الاقتصادي الداخلي والخارجي.تواصل تحركاتها الدبلوماسية لدعم حضور تونس في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.تؤكد مواصلة تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية.يستقبل، ويتناول اللقاء عددا من الملفات المتعلقة بالعلاقات الخارجية لتونس.تواصل مجابهة الحرائق بعدد من الولايات، مع تسجيل تدخلات ميدانية وجوية لإخمادها.يجري مكالمة هاتفية مع، ويقدم له التعازي إثر حادث المرور الأليم بولاية، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والعزم المشترك على مزيد دعمها وتطويرها.تؤكد اقتراب نهاية موسم حصاد وتجميع الحبوب مع تحقيق نتائج إيجابية مقارنة بالمواسم السابقة.تواصل عمليات التدخل لمجابهة الحرائق والحوادث بمختلف جهات البلاد، مع مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة.