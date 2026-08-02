أهم الاحداث الوطنية لشهر جويلية 2026
في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر جويلية 2026.
01 جويليةالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو أعضاء مجلس نواب الشعب إلى العمل على إدراج رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحافة والإعلام ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030.
وزير الشؤون الخارجية يشرف على حصة تكوينية حول الخدمات القنصلية الرقمية، وذلك في إطار الدورة التكوينية التي تنظمها الوزارة خلال الفترة الممتدة من 23 جوان إلى 8 جويلية 2026 لفائدة الأعوان من السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني المعيّنين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في إطار الحركة السنوية لسنة 2026.
02 جويليةالدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) والقاضي بسجنه مدة عام من أجل "تعطيل حرية العمل" مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه.
مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، يدعو في تقريره الأولي الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بإجراء دورة انتخابية واحدة والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات.
03 جويلية* استئناف تونس: عدم سماع الدعوى في حق المهدي بن غربية في قضية رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك وإقرار الحكم الابتدائي ضد بقية المتهمين.
* الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال مروان المبروك في قضية تعلقت بـ "غسيل أموال" والقاضي بسجنه 14 سنة.
تونس تحتضن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، برئاسة المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد محمد رشاد السويسي، والمدير العام للدفاع المدني العراقي اللواء الحقوقي محسن كاظم علك، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
04 جويلية* الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد مكرم الجلاصي (المستشار السابق بديوان وزيرة العدل) وتعديل نصّه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 أعوام سجنا وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة.
* الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد مكرم الجلاصي (المستشار السابق بديوان وزيرة العدل) وتعديل نصّه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 أعوام سجنا وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة.
تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2024 يؤكد تسجيل انخفاض في نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
05 جويليةرئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان، وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية، والمطالب الاجتماعية والتنموية.
الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق، يؤدي زيارة ميدانية إلى معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، خصصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتي، وذلك في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني.
06 جويليةرئيس الجمهورية قيس سعيّد يتسلم لدى استقباله، محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، التقرير السنوي للبنك لسنة 2025.
07 جويليةسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، تعلن عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة ودعم الازدهار المشترك.
الإطلاق الرسمي لشبكة المعاهد الدبلوماسية الإفريقية خلال أشغال الاجتماع التأسيسي، التي احتضنتها جمهورية غانا يومي 6 و7 جويلية الجاري، وذلك بمشاركة المدير العام المكلف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس رياض الدريدي، وبحضور مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السلم والأمن، وممثلين عن الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية وعدد من المؤسسات.
08 جويليةرئيس الجمهوريّة قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ويكلفها بترؤس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر.
الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن المحامي سمير العبدلي مدة 18 عاما من أجل جرائم الإرشاد، والتدبير والمساعدة بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي بصفة قانونية، أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور، أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، وغسل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية.
* رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، يستقبل بقصر المرادية بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، وذلك بالجزائر يومي 7 و8 جويلية الجاري.
* وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يترأس بمعية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالتعاون بين البلدين.
09 جويليةالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشارك بدعوة من مفوضية الاتحاد الإفريقي ورابطة السلطات الانتخابية الإفريقية، في أشغال المنتدى القاري السنوي العاشر لهيئات إدارة الانتخابات والجمعية العامة الثالثة عشرة لرابطة السلطات الانتخابية الإفريقية، والتي استضافتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية من 6 إلى 8 جويلية الجاري.
10 جويليةمجلس نواب الشعب يصادق، خلال جلسة عامة، على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك بموافقة 64 نائبا، مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم، ورفض 24 نائبا.
11 جويليةالدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصّادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع تعديل نصّه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في تصحيح لخطأ من المصدر في مضمون أحكام وردت على الوكالة وتم نشرها في برقية بتاريخ 13 جوان 2026.
رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي لـالبنك المركزي التونسي لسنة 2025 وتؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
14 جويليةمجلس نواب الشعب يصادق خلال جلسة عامة على مشروعي القانون عدد 38 و39 لسنة 2026.
ويتعلّق المشروع الأوّل بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاصّة، بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وتقدّر قيمة القرض بـ384,800 مليون أورو. ويهم مشروع القانون الثاني اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة الكهرباء.
صدور بالرائد الرسمي القرار المتعلق بالانتفاع بالمنح الشهرية لفائدة أطفال القمر والمصابين بالحساسية ضد مادة الغلوتين.
لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة تصادق على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته.
15 جويليةوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقدم تقرير تونس الطوعي الثالث لسنة 2026 حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية لأجندة 2030، وذلك خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك من 13 إلى 15 جويلية 2026.
18 جويلية* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يزور منطقة "قنطرة بنزرت" ويتفقد مشروعي الحماية من الفيضانات بوادي مجردة وترميم القنطرة.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤدي زيارة تفقديّة إلى محطّة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة بمعتمدية الحرايرية من ولاية تونس.
الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين.
19 جويليةمرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، يؤكد أنه سجل "ضعفا كبيرا" في الإقبال على مراكز الاقتراع بالدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس.
20 جويلية* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تعلن عن فوز المترشح شاكر بوثوري بالمقعد النيابي عن الدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس.
* مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يصادق على النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، بعد فوز المترشح شاكر بوثوري بالمقعد النيابي بعد حصوله على 1225 صوتا، أي بنسبة 50ر14 بالمائة من الأصوات المصرح بها.
22 جويليةتونس تحشد الدعم لترشحها لعضوية مجلس الاتحاد الإفريقي للاتصالات ولترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام.
رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري، يؤكد أن عدد حرائق الغابات التي تمّ تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 جويلية الجاري، بلغ 90 حريقا، كما تمّ إخماد 77 حريقا بصفة نهائية.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يعقد جلسة عمل مع المنسقة المقيمة وممثلي الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعتمدة بتونس، وذلك في إطار مواصلة الحوار والتشاور بين تونس والمنظمة الأممية حول آفاق تعزيز التعاون المشترك.
23 جويليةرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يشرف على اجتماع يضمّ كلّا من وزير الداخلية خالد النوري، ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجّة، والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد محمد رشاد السويسي.
ويشدّد على أنّ ما يحصل من قطع للماء والكهرباء، فضلا عن الحرائق، يمثّل ظواهر غير عادية، والدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين.
بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجينا إضافة إلى تمتيع 490 سجينا بالسراح الشرطي.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد لدولة بنغلادش.
مصدر قضائي يؤكد القبض على المتورط في الاعتداء على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بمقبرة الجلاز.
24 جويليةالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يجدد تركيبة مكتبه ولجانه.
لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تصادق على الاعتمادات المرصودة بمشروع ميزانية المهمة الخاصة للمجلس لسنة 2027.
* منح ميدالية الأمم المتحدة لطواقم الطيران والتقنيين وأفراد الإسناد واللوجستيك بالوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك تقديرا لجهودها في إطار مهمة إعادة الاستقرار للمنطقة تحت راية الأمم المتحدة ضمن مهمة حفظ السلام "مونيسكا".
* استمرار عمليات إخماد حريقين بالكاف بدعم جوي وتعزيزات ميدانية، والحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بقواعد الوقاية.
* وحدات جيش الطيران تنفذ 55 تدخلا، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 جويلية الجاري، في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق.
25 جويليةرئيس الجمهورية قيس سعيّد يشرف بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، ويؤكد في كلمته أن الدولة ماضية في معركة التحرير الوطني وفي بناء مؤسسات قوية تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل عددا من رؤساء الدول والوفود المشاركة في الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، حيث تم التأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
26 جويليةوزارة الداخلية تعلن عن مواصلة تنفيذ الحملات الأمنية بمختلف ولايات الجمهورية، في إطار مكافحة الجريمة والتصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام.
الحماية المدنية تتواصل تدخلاتها لإخماد عدد من الحرائق التي اندلعت بعدد من المناطق الغابية، مع تسخير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة.
27 جويليةرئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ويتناول اللقاء سير عمل الحكومة وعددا من مشاريع القوانين والأوامر.
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد تقدّم موسم تجميع الحبوب وتواصل عمليات قبول الصابة بمراكز التجميع.
28 جويليةالبنك المركزي التونسي يعلن، إثر اجتماع مجلس إدارته، أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت 23,4 مليار دينار بما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إثر سداد القرض الرقاعي الدولي بقيمة 700 مليون يورو.
مجلس إدارة البنك المركزي يستعرض تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، ويؤكد مواصلة متابعة تطورات الظرف الاقتصادي الداخلي والخارجي.
29 جويليةوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تواصل تحركاتها الدبلوماسية لدعم حضور تونس في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
وزارة الصحة تؤكد مواصلة تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية.
30 جويليةرئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ويتناول اللقاء عددا من الملفات المتعلقة بالعلاقات الخارجية لتونس.
الحماية المدنية تواصل مجابهة الحرائق بعدد من الولايات، مع تسجيل تدخلات ميدانية وجوية لإخمادها.
31 جويليةرئيس الجمهورية قيس سعيّد يجري مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، ويقدم له التعازي إثر حادث المرور الأليم بولاية بومرداس، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والعزم المشترك على مزيد دعمها وتطويرها.
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد اقتراب نهاية موسم حصاد وتجميع الحبوب مع تحقيق نتائج إيجابية مقارنة بالمواسم السابقة.
الحماية المدنية تواصل عمليات التدخل لمجابهة الحرائق والحوادث بمختلف جهات البلاد، مع مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة.
01 جويليةالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو أعضاء مجلس نواب الشعب إلى العمل على إدراج رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحافة والإعلام ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030.
وزير الشؤون الخارجية يشرف على حصة تكوينية حول الخدمات القنصلية الرقمية، وذلك في إطار الدورة التكوينية التي تنظمها الوزارة خلال الفترة الممتدة من 23 جوان إلى 8 جويلية 2026 لفائدة الأعوان من السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني المعيّنين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في إطار الحركة السنوية لسنة 2026.
02 جويليةالدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) والقاضي بسجنه مدة عام من أجل "تعطيل حرية العمل" مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه.
مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، يدعو في تقريره الأولي الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بإجراء دورة انتخابية واحدة والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات.
03 جويلية* استئناف تونس: عدم سماع الدعوى في حق المهدي بن غربية في قضية رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك وإقرار الحكم الابتدائي ضد بقية المتهمين.
* الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال مروان المبروك في قضية تعلقت بـ "غسيل أموال" والقاضي بسجنه 14 سنة.
تونس تحتضن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، برئاسة المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد محمد رشاد السويسي، والمدير العام للدفاع المدني العراقي اللواء الحقوقي محسن كاظم علك، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
04 جويلية* الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد مكرم الجلاصي (المستشار السابق بديوان وزيرة العدل) وتعديل نصّه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 أعوام سجنا وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة.
* الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد مكرم الجلاصي (المستشار السابق بديوان وزيرة العدل) وتعديل نصّه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 أعوام سجنا وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة.
تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2024 يؤكد تسجيل انخفاض في نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
05 جويليةرئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان، وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية، والمطالب الاجتماعية والتنموية.
الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق، يؤدي زيارة ميدانية إلى معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، خصصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتي، وذلك في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني.
06 جويليةرئيس الجمهورية قيس سعيّد يتسلم لدى استقباله، محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، التقرير السنوي للبنك لسنة 2025.
07 جويليةسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، تعلن عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة ودعم الازدهار المشترك.
الإطلاق الرسمي لشبكة المعاهد الدبلوماسية الإفريقية خلال أشغال الاجتماع التأسيسي، التي احتضنتها جمهورية غانا يومي 6 و7 جويلية الجاري، وذلك بمشاركة المدير العام المكلف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس رياض الدريدي، وبحضور مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السلم والأمن، وممثلين عن الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية وعدد من المؤسسات.
08 جويليةرئيس الجمهوريّة قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ويكلفها بترؤس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر.
الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن المحامي سمير العبدلي مدة 18 عاما من أجل جرائم الإرشاد، والتدبير والمساعدة بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي بصفة قانونية، أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور، أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، وغسل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية.
* رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، يستقبل بقصر المرادية بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، وذلك بالجزائر يومي 7 و8 جويلية الجاري.
* وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يترأس بمعية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالتعاون بين البلدين.
09 جويليةالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشارك بدعوة من مفوضية الاتحاد الإفريقي ورابطة السلطات الانتخابية الإفريقية، في أشغال المنتدى القاري السنوي العاشر لهيئات إدارة الانتخابات والجمعية العامة الثالثة عشرة لرابطة السلطات الانتخابية الإفريقية، والتي استضافتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية من 6 إلى 8 جويلية الجاري.
10 جويليةمجلس نواب الشعب يصادق، خلال جلسة عامة، على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك بموافقة 64 نائبا، مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم، ورفض 24 نائبا.
11 جويليةالدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصّادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع تعديل نصّه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في تصحيح لخطأ من المصدر في مضمون أحكام وردت على الوكالة وتم نشرها في برقية بتاريخ 13 جوان 2026.
رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي لـالبنك المركزي التونسي لسنة 2025 وتؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
14 جويليةمجلس نواب الشعب يصادق خلال جلسة عامة على مشروعي القانون عدد 38 و39 لسنة 2026.
ويتعلّق المشروع الأوّل بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاصّة، بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وتقدّر قيمة القرض بـ384,800 مليون أورو. ويهم مشروع القانون الثاني اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة الكهرباء.
صدور بالرائد الرسمي القرار المتعلق بالانتفاع بالمنح الشهرية لفائدة أطفال القمر والمصابين بالحساسية ضد مادة الغلوتين.
لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة تصادق على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته.
15 جويليةوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقدم تقرير تونس الطوعي الثالث لسنة 2026 حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية لأجندة 2030، وذلك خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك من 13 إلى 15 جويلية 2026.
18 جويلية* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يزور منطقة "قنطرة بنزرت" ويتفقد مشروعي الحماية من الفيضانات بوادي مجردة وترميم القنطرة.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤدي زيارة تفقديّة إلى محطّة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة بمعتمدية الحرايرية من ولاية تونس.
الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين.
19 جويليةمرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، يؤكد أنه سجل "ضعفا كبيرا" في الإقبال على مراكز الاقتراع بالدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس.
20 جويلية* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تعلن عن فوز المترشح شاكر بوثوري بالمقعد النيابي عن الدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس.
* مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يصادق على النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، بعد فوز المترشح شاكر بوثوري بالمقعد النيابي بعد حصوله على 1225 صوتا، أي بنسبة 50ر14 بالمائة من الأصوات المصرح بها.
22 جويليةتونس تحشد الدعم لترشحها لعضوية مجلس الاتحاد الإفريقي للاتصالات ولترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام.
رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري، يؤكد أن عدد حرائق الغابات التي تمّ تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 جويلية الجاري، بلغ 90 حريقا، كما تمّ إخماد 77 حريقا بصفة نهائية.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يعقد جلسة عمل مع المنسقة المقيمة وممثلي الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعتمدة بتونس، وذلك في إطار مواصلة الحوار والتشاور بين تونس والمنظمة الأممية حول آفاق تعزيز التعاون المشترك.
23 جويليةرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يشرف على اجتماع يضمّ كلّا من وزير الداخلية خالد النوري، ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجّة، والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد محمد رشاد السويسي.
ويشدّد على أنّ ما يحصل من قطع للماء والكهرباء، فضلا عن الحرائق، يمثّل ظواهر غير عادية، والدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين.
بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجينا إضافة إلى تمتيع 490 سجينا بالسراح الشرطي.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد لدولة بنغلادش.
مصدر قضائي يؤكد القبض على المتورط في الاعتداء على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بمقبرة الجلاز.
24 جويليةالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يجدد تركيبة مكتبه ولجانه.
لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تصادق على الاعتمادات المرصودة بمشروع ميزانية المهمة الخاصة للمجلس لسنة 2027.
* منح ميدالية الأمم المتحدة لطواقم الطيران والتقنيين وأفراد الإسناد واللوجستيك بالوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك تقديرا لجهودها في إطار مهمة إعادة الاستقرار للمنطقة تحت راية الأمم المتحدة ضمن مهمة حفظ السلام "مونيسكا".
* استمرار عمليات إخماد حريقين بالكاف بدعم جوي وتعزيزات ميدانية، والحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بقواعد الوقاية.
* وحدات جيش الطيران تنفذ 55 تدخلا، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 جويلية الجاري، في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق.
25 جويليةرئيس الجمهورية قيس سعيّد يشرف بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، ويؤكد في كلمته أن الدولة ماضية في معركة التحرير الوطني وفي بناء مؤسسات قوية تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل عددا من رؤساء الدول والوفود المشاركة في الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، حيث تم التأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
26 جويليةوزارة الداخلية تعلن عن مواصلة تنفيذ الحملات الأمنية بمختلف ولايات الجمهورية، في إطار مكافحة الجريمة والتصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام.
الحماية المدنية تتواصل تدخلاتها لإخماد عدد من الحرائق التي اندلعت بعدد من المناطق الغابية، مع تسخير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة.
27 جويليةرئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ويتناول اللقاء سير عمل الحكومة وعددا من مشاريع القوانين والأوامر.
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد تقدّم موسم تجميع الحبوب وتواصل عمليات قبول الصابة بمراكز التجميع.
28 جويليةالبنك المركزي التونسي يعلن، إثر اجتماع مجلس إدارته، أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت 23,4 مليار دينار بما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إثر سداد القرض الرقاعي الدولي بقيمة 700 مليون يورو.
مجلس إدارة البنك المركزي يستعرض تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، ويؤكد مواصلة متابعة تطورات الظرف الاقتصادي الداخلي والخارجي.
29 جويليةوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تواصل تحركاتها الدبلوماسية لدعم حضور تونس في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
وزارة الصحة تؤكد مواصلة تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية.
30 جويليةرئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ويتناول اللقاء عددا من الملفات المتعلقة بالعلاقات الخارجية لتونس.
الحماية المدنية تواصل مجابهة الحرائق بعدد من الولايات، مع تسجيل تدخلات ميدانية وجوية لإخمادها.
31 جويليةرئيس الجمهورية قيس سعيّد يجري مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، ويقدم له التعازي إثر حادث المرور الأليم بولاية بومرداس، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والعزم المشترك على مزيد دعمها وتطويرها.
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد اقتراب نهاية موسم حصاد وتجميع الحبوب مع تحقيق نتائج إيجابية مقارنة بالمواسم السابقة.
الحماية المدنية تواصل عمليات التدخل لمجابهة الحرائق والحوادث بمختلف جهات البلاد، مع مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة.
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