تنس - عزيز الواقع يفتتح مشاركته في تحدي إسطنبول بملاقاة الأمريكي هنتير هيك
يلاقي لاعب التنس التونسي عزيز الواقع المصنف 485 عالميا الأمريكي هنتير هيك المصنف 731 عالميا اليوم الاحد في إطار الدور التمهيدي الأول لبطولة التحدي اسطنبول /2/.
وكان عزيز الواقع خرج في اخر مشاركة له من الدور التمهيدي الثاني لبطولة التحدي سيغوفي الاسبانية الاسبانية إثر خسارته يوم 20 جويلية الماضي أمام الفرنسي سيريل فاندرميرش بنتيجة صفر-2.
وتقام بطولة اسطنبول /2/ على ملاعب ذات ارضية ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 63 ألف دولار.
وكان عزيز الواقع خرج في اخر مشاركة له من الدور التمهيدي الثاني لبطولة التحدي سيغوفي الاسبانية الاسبانية إثر خسارته يوم 20 جويلية الماضي أمام الفرنسي سيريل فاندرميرش بنتيجة صفر-2.
وتقام بطولة اسطنبول /2/ على ملاعب ذات ارضية ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 63 ألف دولار.
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