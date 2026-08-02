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تنس - عزيز الواقع يفتتح مشاركته في تحدي إسطنبول بملاقاة الأمريكي هنتير هيك

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Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Août 2026 - 12:30 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يلاقي لاعب التنس التونسي عزيز الواقع المصنف 485 عالميا الأمريكي هنتير هيك المصنف 731 عالميا اليوم الاحد في إطار الدور التمهيدي الأول لبطولة التحدي اسطنبول /2/.
وكان عزيز الواقع خرج في اخر مشاركة له من الدور التمهيدي الثاني لبطولة التحدي سيغوفي الاسبانية الاسبانية إثر خسارته يوم 20 جويلية الماضي أمام الفرنسي سيريل فاندرميرش بنتيجة صفر-2.
وتقام بطولة اسطنبول /2/ على ملاعب ذات ارضية ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 63 ألف دولار.
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