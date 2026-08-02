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مدير إقليم الSONEDE بباجة يوكد ان كل أحياء تبرسق تتزود بالماء لكن بالتداول

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Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Août 2026 - 12:21 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أكد مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة وليد الزيدي اليوم الاحد ان كل أحياء مدينة تبرسق تتزود بالماء لكن باعتماد نظام التداول وان انقطاع الماء بأحياء المدينة لا تتجاوز مدته ال24 ساعة رغم الطابع الجغرافي وعلو المدينة.

وأضاف مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة وليد الزيدي في تصريح ل/وات/ ان اعتماد نظام التداول اعتمد بالمدينة على خلفية خروج بئر خلاد عن الخدمة ونقص منسوبه إضافة الى تعطل مشروع حفر بئر عين زيتونة بالمنطقة منذ سنوات.


ولفت الى ان انجاز مشروع بئر عين زيتونة ومشروع دعم الجلب بقناة جديدة على مدى يفوق الكيلومتر والنصف هي مشاريع مبرمجة من شأنها ان تمكن المنطقة من التزود بصفة منتظمة بالماء الصالح للشراب.


وجاء هذا التوضيح على خلفية تشكي عدد من أهالي تبرسق من انقطاع الماء خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الصائفة الحالية.
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