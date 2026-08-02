مدير إقليم الSONEDE بباجة يوكد ان كل أحياء تبرسق تتزود بالماء لكن بالتداول

أكداليوم الاحد انتتزود بالماء لكن باعتمادوان انقطاع الماء بأحياء المدينة لا تتجاوز مدته الساعة رغم الطابع الجغرافي وعلو المدينة.وأضاففي تصريح ل/وات/ ان اعتماداعتمد بالمدينة على خلفية خروجعن الخدمة ونقص منسوبه إضافة الى تعطل مشروع حفربالمنطقة منذ سنوات.ولفت الى ان انجاز مشروعومشروع دعم الجلب بقناة جديدة على مدى يفوقهي مشاريع مبرمجة من شأنها ان تمكن المنطقة من التزود بصفة منتظمة بالماء الصالح للشراب.وجاء هذا التوضيح على خلفية تشكي عدد منمن انقطاع الماء خاصة في ظلخلال