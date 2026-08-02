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بطولة غرودزيسك للتنس: عزيز دوقاز يبدأ مشواره بمواجهة البولوني ألان بوجارسكي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Août 2026 - 10:00 قراءة: 0 د, 24 ث
      
يستهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقازالمصنف 687 عالميا اليوم الاحد مشاركته في بطولة التحدي غرودزيسك البولونية بملاقاة لاعب البلد المستضيف ألان بوجارسكي المصنف 1568 عالميا لحساب الدور الأول من جدول التصفيات التمهيدية.

ويعود آخر ظهور لعزيز دوقاز في ملاعب الكرة الصفراء لبطولة التحدي واشنطن الذي غادرها منذ الدور الأول من جدول التصفيات التمهيدية بخسارته يوم 25 جويلية الماضي أمام الأسترالي ألكسندر فوسيتش بنتيجة صفر-2.

وتقام بطولة غرودزيسك على ملاعب ذات أرضية صلبة بمجموع جوائز مالية في حدود 98 ألف يورو.
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