النجم الساحلي يعزز وسط ميدانه بالسنغالي عثمان ييري دياخاتي

أعلن النجم الساحلي عن تعزيز صفوف فريق أكابر كرة القدم بلاعب الوسط الدفاعي السنغالي عثمان ييري دياخاتي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.ولعب دياخاتي (23 عاما) في صفوف أندية جيسفوت وروفيسك السنغاليين وبوتيف البلغاري.وهو الانتداب الخامس لفريق جوهرة الساحل خلال هذا الميركاتو الصيفي بعد كل من عزمي غومة وأشرف بن ضياف وعبد الله العامري والليبيري محمد سانغاري إلى جانب التعاقد مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني ومساعده سليم بن عاشور.ويلاقي النجم الساحلي لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يومي 22 و23 أوت الجاري مضيفه الترجي الرياضي.