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ثلاث مؤسسات تونسية تفوز بجائزة الالتزام بالسلامة المرورية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Août 2026 - 08:13 قراءة: 1 د, 32 ث
      
اسندت جائزة "المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية" إلى كل من شركة تونس للطرقات السيارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الجهوية للنقل ببنزرت، خلال حفل انتظم الجمعة بمقر مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والخطة الوطنية الرامية إلى الرفع من مستوى السلامة على الطرقات.

كما منحت جائزة المسؤولية المجتمعية في مجال السلامة المرورية إلى شركة البحيرة للاستثمار، تقديرا لجهودها في دعم المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلامة المرورية داخل المؤسسات.


وأشرفت على حفل إطلاق الجائزة رئيسة ديوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عفاف شاشي الطياري، بحضور رئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية لينا عزت شبيب وسفراء كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية المعتمدين بتونس، إلى جانب عدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الوطنية والجهوية وممثلين عن هياكل تنشط في مجالات النقل والسلامة المرورية، وفق بلاغ نشره الاتحاد العربي للسلامة المرورية اليوم السبت .


وأكدت رئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية في كلمتها، أن حوادث الطرق لم تعد مجرد أرقام بل أصبحت تمثل مأساة إنسانية واقتصادية واجتماعية مشيرة إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2023 أظهر أن إقليم شرق المتوسط يسجل نحو 11 بالمائة من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، بمعدل يقارب 16 وفاة لكل مائة ألف نسمة وهو ثاني أعلى معدل بين أقاليم المنظمة.

وأضافت أن نسبة مهمة من هذه الحوادث ترتبط بالتنقل من وإلى أماكن العمل وبالسيارات المهنية، بما يجعل المؤسسات شريكا أساسيا في تعزيز السلامة المرورية وترسيخ ثقافة الوقاية.

وشهدت التظاهرة توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين جمعية تونس للسلامة المرورية وعدد من المؤسسات والشركات الوطنية والجهوية، بهدف دعم برامج التكوين والتدريب ونشر ثقافة السلامة المرورية داخل بيئة العمل والحد من حوادث المرور.

كما تم، في ختام التظاهرة، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الاتحاد العربي للسلامة المرورية والاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب، بهدف تعزيز التعاون العربي في مجالات التوعية والتكوين وإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لنشر ثقافة السلامة المرورية، خاصة في صفوف الشباب.
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