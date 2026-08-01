متابعة تقدم إنجاز مشروع سد الرغاي بجندوبة والتأكيد على احترام الآجال التعاقدية

أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى، خلال زيارة ميدانية أداها الجمعة إلى مشروع سد "الرغاي" بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الآجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.وجاءت الزيارة في إطار متابعة المشاريع المائية الكبرى والحرص على تنفيذها وفق الرزنامة المحددة، حيث تمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحضيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز بحضور إطارات وحدة إنجاز المشروع وممثلي الشركة الصينية المكلفة بالأشغال ومجمع مكاتب الدراسات المكلف بمتابعة ومراقبة التنفيذ ، وفق بلاغ للادارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة .كما عقد الوفد جلسة عمل ميدانية خصصت لاستعراض نسق تقدم المشروع ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية والوقوف على أبرز الإشكاليات والصعوبات المحتملة، مع الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية الكفيلة بتجاوزها وضمان حسن سير الأشغال.ويعد سد "الرغاي" من أبرز المشاريع المائية بولاية جندوبة، إذ سيمكن من تعبئة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم منظومة التزود بمياه الشرب، ويوفر مياه الري للمناطق الفلاحية، ويساهم في تعزيز تغذية المائدة المائية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.