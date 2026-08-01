النادي البنزرتي يختتم تربصه الاعدادي بمواجهة النادي الافريقي

- أعلن النادي الرياضي البنزرتي أنّه سيختتم الأحد تربصه التحضيري الجاري بمدينة عين دراهم باجراء مباراة ودية مع النادي الإفريقي.وأورد نادي عاصمة الجلاء في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ المباراة تنتدرج في إطار مواصلة تحضيرات الفريق للموسم الرياضي الجديد، وتمكين الإطار الفني من الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.يذكر أنّ النادي الرياضي البنزرتي أجرى وسط الأسبوع، ضمن تربصه التحضيري، مباراة ودية مع شبيبة العمران بالمركب الرياضي بعين دراهم كانت انتهت بالهزيمة 1 - 3 .تجدر الاشارة الى أنّ النادي الرياضي البنزرتي سيلاقي يوم 22 أو 23 أوت الجاري ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 مستقبل المرسى على ملعب 15 أكتوبر.