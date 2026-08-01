نادي غانغون الفرنسي يتعاقد مع لاعب المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة زيون الشطي

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أعلن نادي غانغون الناشط في بطولة الرابطة الثانية الفرنسية لكرة القدم اليوم السبت انتداب لاعب المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة زيون الشطي بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2028.

يذكر أنّ زيون الشطي صاحب الـ 19 سنة يشغل خطة مهاجم جناح أيسر وهو متكون في نادي باريس سان جيرمان.