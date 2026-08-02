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سوسة: تدخّلات ميدانية بعدد من الأحياء الراجعة بالنظر لبلدية سوسة في إطار حملة جهوية للنظافة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Août 2026 - 07:40 قراءة: 0 د, 59 ث
      
نفّذت مصالح بلدية سوسة، اليوم السبت، جملة من التدخّلات الميدانية بعدد من الأحياء الراجعة لها بالنظر، تمثّلت بالخصوص في رفع المصبات العشوائية، ومسح الأراضي البيضاء، وإزالة مختلف الفضلات، بهدف تحسين المشهد البيئي والمحافظة على نظافة المحيط، وذلك في إطار حملة جهوية للنظافة وخطّة للعناية بالبيئة وتحسين مؤشرات النظافة.
وشملت التدخّلات المنجزة أحياء بوخزر، وبوحسينة، وادي غنيم ونهج عبد السلام النابلي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل ذات العلاقة.
من جهة أخرى، أكدت بلدية سوسة، في بلاغ أصدرته، اليوم، أنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الإضرار بالبيئة"، وأنها ستواصل، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والرقابية، "تطبيق القانون بكل صرامة على جميع المخالفين، حفاظا على الصحة العامة واحتراما لحق المواطنين في بيئة سليمة."

يأتي هذا البلاغ على إثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمّد أحد أصحاب محلات بيع الدواجن إلقاء فواضل نشاطه بجانب الحاويات، حيث تفاعلت مصالح البلدية مع الموضوع وتمكّنت بالتنسيق مع مصالح الأمن من التعرف على هويته، وتحرير محضر في شأنه من أجل ارتكاب جريمة بيئية، مع استكمال كافة الإجراءات القانونية المستوجبة.
ودعت البلدية في بلاغها كافة المواطنين إلى التحلي بالسلوك الحضاري والإبلاغ عن كل الممارسات المخلة بالبيئة، مؤكدة أن المحافظة على نظافة المدينة تمثّل مسؤولية مشتركة.
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