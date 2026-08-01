تونس... تجميع أكثر من 7ر10 مليون قنطار من الحبوب

أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته، بعدما بلغت نسبة التقدم في عمليات الحصاد نحوإلى حدود هذا الأسبوع، في حين تجاوزت الكميات المجمعة، ضمن صابة إجمالية قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر منومن المنتظر أن تساهم هذه النتائج في الحد من كلفة توريد الحبوب، وتحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي، خاصة مع ارتفاع الإنتاج المحلي مقارنة بالسنوات الماضية.وبحسب معطيات الديوان الوطني للحبوب، فإن الكميات المجمعة منستكفي لتغطية حاجيات تونس من هذه المادة الأساسية إلى غاية، وهو ما من شأنه أن يقلص واردات البلاد، علما أن سعر الطن الواحد من القمح الصلب يبلغ نحوكما سجلت كمياتالمجمعة ارتفاعا لافتا، حيث بلغتمقابلفقط خلال الموسم الماضي، ما يوفر هامشا أفضل لتلبية الاحتياجات الوطنية، في ظل استهلاك يناهزمن هذه المادة.ويبلغ معدل استهلاك التونسيين من الحبوب حوالي، فيما تواصل البلاد توريد جزء مهم من القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق والخبز.وكان الميزان الاقتصادي قد توقع في وقت سابق أن تبلغ صابة الحبوب لموسمنحو، غير أن وزارة الفلاحة رفعت تقديراتها لاحقا إلى أكثر من، بفضل تحسن الظروف المناخية.ويأتي هذا التحسن بعد سنوات من الجفاف أثرت بشكل كبير على إنتاج الحبوب في تونس، قبل أن تستعيد المحاصيل نسقا إيجابيا بداية من موسم، مع تسجيل إنتاج تجاوز