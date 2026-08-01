توقف حركة القطارات بين المكنين والمهدية إثر اصطدام سيارة بعمود كهربائي

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين، إثر حادث تمثل في انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات نقل المسافرين.وأفادت الشركة، في بلاغ أصدرته مساء اليوم السبت، أن الحادث جدّ بين محطتي الشرف والبغدادي، وذلك على الساعة الرابعة و25 دقيقة من مساء اليوم السبت 1 أوت، و أدى إلى توقف حركة القطارات على هذا الجزء من الخط.وأكدت أن مصالحها الفنية تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الأضرار واستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط في أقرب الآجال.