جريمة مروعة جديدة في مصر داخل مدرسة

هزت جريمة قتل مأساوية منطقة طرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة بعدما لقي مدير مدرسة مصرعه إثر تعرضه لعدة طعنات بسلاح أبيض داخل مقر المدرسة، على يد خفير المدرسة.وانتقل فريق من النيابة العامة بجنوب القاهرة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، كما ناظر جثمان المجني عليه، وأمر بنقله إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحه وإعداد تقرير يحدد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.كما كلفت النيابة رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وسماع أقوال شهود العيان والعاملين بالمدرسة، وإجراء تحريات تكميلية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها.وكشفت التحريات الأولية أن المتهم، وهو خفير بالمدرسة اعتقد أن مدير المدرسة كان هو السبب في صدور قرار بنقله من مقر عمله، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض "مطواة" حيث سدد عدة طعنات نافذة للمجني عليه أودت بحياته.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من قسم شرطة المعادي يفيد بوقوع جريمة قتل داخل مدرسة "الشهيد عاشور" بمنطقة طرة.وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم قبل محاولته الهرب، كما عثرت بحوزته على السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وجرى اقتياده إلى ديوان القسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع تفاصيل الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات الجنائية.وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من جرائم العنف التي تشهدها بعض المناطق في مصر، والتي غالبا ما تكون مرتبطة بخلافات شخصية أو وظيفية تتطور بصورة مفاجئة إلى اعتداءات دامية.