مونديال كرة اليد للسيدات تحت 18 عاما - المنتخب المجري يفوز على نظيره السويدي 35-29 وينهي الدور التمهيدي في صدارة المجموعة الخامسة

فاز المنتخب المجري على نظيره السويدي 35-29 اليوم السبت في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة العالم لكرة اليد للسيدات تحت 18 عاما المقامة حاليا برومانيا.ورفع المنتخب المجري بفضل هذا الفوز الثالث على التوالي رصيده الى 6 نقاط في الصدارة متقدما على نظيره السويدي الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط.وكان المنتخب التونسي تفوق في وقت سابق على نظيره الكندي بنتيجة 32-16 في اطار نفس الجولة للمجموعة ذاتها.وأنهى المنتخب التونسي الدور التمهيدي في المركز الثالث برصيد نقطتين من انتصار وخسارتين أمام السويد 19-33 في الجولة الثانية وأمام المجر 29-40 في الجولة الافتتاحية. في المقابل، تذيل المنتخب الكندي المجموعة بلا نقاط بعدما انقاد الى ثلاث هزائم متتالية.وسيواصل المنتخبان التونسي والكندي مشوارهما بالمونديال من خلال خوض منافسات الأدوار الترتيبية فيما تاهل المنتخبان المجري والسويدي الى الدور الرئيسي.تونس - كندا 32-16المجر - السويد 35-29المجر - كندا 53-15تونس - السويد 19-33تونس - المجر 29-40السويد - كندا 36-14المجر 6 3السويد 4 3تونس 2 3كندا 0 3