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شركة تونس للطرقات السيارة تُتوج بجائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية

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Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 16:38 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تُوّجت شركة تونس للطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هياكل وزارة التجهيز، خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية السبت، وذلك تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية.

وجاء هذا التتويج إثر عملية تقييم استندت إلى جملة من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور، ومدى إرساء ثقافة السلامة المرورية داخل المؤسسة وفي محيطها المهني والمجتمعي.



وتأسست الشركة التونسية للطرقات السيارة في 15 ماي سنة 1992، وتتولى استغلال وصيانة شبكة تمتد على أكثر من 743 كيلومترا من الطرقات السيارة تضم 448 منشأة فنية، وفق معطيات للشركة.


ويبلغ معدل حركة العبور بها قرابة 183 ألف مركبة يوميا. كما تشغّل الشركة أكثر من 1417 عونا، إلى جانب مساهمتها في الجانب البيئي من خلال غراسة أكثر من 350 ألف شجرة بمحاذاة شبكة الطرقات السيارة،

وتعمل شركة تونس للطرقات السيارة على توفير ظروف تنقل أكثر أمانا على شبكة الطرقات السيارة من خلال الصيانة الدورية وضمان جاهزية البنية التحتية وتنفيذ التدخلات الميدانية، إلى جانب تنظيم مبادرات تحسيسية تهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من مخاطر حوادث السير.

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