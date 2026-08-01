الفنانة التشكيلية حنان بن عمارة المشاركة التونسية الوحيدة ضمن برنامج الأوديسي الثقافي بفرنسا

من بين 62 فنانا من عديد دول العالم، الذين تم اختيارهم ضمن برنامج الأوديسي الموجه للفنانين والباحثين في المجال الثقافي، تشارك الفنانة التشكيلية التونسية حنان بن عمارة من 5 جويلية إلى 5 أوت 2026، في إقامة أوديسي الفنية بـLa Chartreuse de Neuville في أقصى الشمال فرنسا.هذه الإقامة التي تُعد من أبرز الاقامات الفنية الدولية الموجهة أساسا للفنانين التشكيليين المحترفين من مختلف دول العالم، تقوم على اختيار مشاريع فنية مبتكرة بهدف تطويرها.ويقوم المشروع المقدم من قبل الفنانة على الدمج بين الرسم التجريدي والتقنيات الغامرةPeinture sensorielle et installation immersive" في تجربة تراوح بين ماهو فني وبين التطور التكنولوجي خاصة باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو مشروع يندرج ضمن مسار كامل بدأت العمل عليه منذ سنوات وتُوج من خلال معرض فردي أقامته في المركز الثقافي الدولي بالحمامات من 12 إلى 25 أكتوبر 2025، لينتقل من خلال هذه المشاركة إلى مرحلة ثانية تنفتح من خلالها على تجارب وخبرات عالمية في المجال.ولم تقتصر مشاركة حنان بن عمارة، التي كان لها عدة مشاركات في معارض جماعية مع اتحاد الفنانين التشكليين التونسيين فضلا عن عرض لوحاتها في الدورة الثانية من الصالون الوطني للفنون التشكيلية الذي أقيم بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر من 24 جانفي إلى 24 فيفري 2026، على الاستفادة من التكوين والمرافقة وإنما ساهمت أيضا في تنشيط ورشتين في الفن التشكيلي لفائدة هواة من المجتمع المحلي من فئات عمرية مختلفة من بينهم أطفال في وضعيات هشاشة.وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أشارت الفنانة إلى أهمية هذه التجربة في مسارها الفني خاصة وأن إقامة الأديسي التي تنتظم بتنسيق من رابطة المراكز الثقافية للقاء /Association des Centres Culturels de Rencontre" الفرنسية، وتقوم على الصرامة في الانتقاء ولا يقع اختيار اللجنة إلا على المشاريع التي تتميّز بجودتها وأصالتها وقيمتها الفنية والبحثية، مبينة أن الفوز بهذه الإقامة هو عبارة عن اعتراف دولي بمسيرة الفنان وبمشروعه الإبداعي، وهو فرصة أيضا لتطوير المشاريع في بيئة ملائمة للإنتاج الفني والبحث والتبادل الثقافي بين مبدعين ينتمون إلى ثقافات وتجارب متنوعة.حنان بن عمارة هي فنانة تشكيلية تمزج بين البعدين الفني والبحثي فهي حاصلة على ماجستير في تاريخ ونظرية الفن وعلى الأستاذية في الفنون الجميلة، وهو ما جعلها في سعي دائم لممارسة الفن بروح مغامرة، تحاول الانفتاح على عوالم جديدة وتقنيات حديثة من خلال التجربة.وجدير بالذكر أن برنامج "الأوديسي" الذي يوفر فرص إقامات فنية متعددة في إختصاصات فنية متنوعة، هو مشروع مدعم من قبل وزارة الثقافة الفرنسية، علما وأن المُشاركة التونسية حظيت أيضا بدعم من وزارة الشؤون الثقافية التونسية في إطار دعم حضور الفنانين التونسيين في التظاهرات الثقافية الدولية.